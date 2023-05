Alicia Machado confirma su ruptura con Christian Estrada: "A mí se me respeta"

Alicia Machado desató controversia en marzo pasado al anunciar su romance con Christian Estrada, expareja de la actriz María Fernanda Quiroz con quien enfrenta un fuerte pleito legal por la custodia del hijo que tienen en común. Ahora la exreina de belleza se encuentra una vez más en el ojo del huracán, aunque en esta ocasión por confirmar el fin de su relación con el modelo, esto a través de un mensaje que revelaría el motivo.

Durante casi dos meses la pareja se mostró contenta y enamorada a través de sus constantes publicaciones en redes sociales, incluso, se dejaron ver cariñosos durante la alfombra roja de Billboard Mujeres Latinas en la Música y durante una entrevista con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante defendieron su inesperado romance de las críticas.

Alicia Machado y Christian Estrada confirmaban su romance en marzo pasado. Foto: IG @estradac11

Pese a ello, en una transmisión en vivo Machado habría dejado ver que no todo terminó de la mejor manera y agradeció a quienes externaron su preocupación debido a los rumores que existen sobre el Christian Estrada por la actitud que habría tenido con sus exparejas.

"Qué pena pero next, así que ya aclarado el punto pues. No pasa nada, soy una mujer adulta con experiencias y me gusta pasármela bien, me la paso bien un rato, cuando se puede se puede y cuando no next. Un beso y a mí se me respeta, cuando yo estoy con alguien yo respeto para que me respeten, así que next", dice la también actriz.

Advertencia a Alicia Machado

Los comentarios no se hicieron esperar y seguidores de Alicia Machado aplaudieron su decisión asegurando que habría tomado los consejos de otras famosas que tuvieron una relación con Christian Estrada, como la actriz María Fernanda Quiroz que no dudó en enviarle una advertencia.

Durante una entrevista para el programa “Chismorreo”, la actriz externó su agradecimiento a Machado ya que su romance, aseguró, sería una oportunidad para que él la “dejara de molestar”. Aunque también aprovechó para enviarle un mensaje, tal como lo habría hecho Frida Sofía en algún momento para ella.

“Es un hombre soltero, la verdad es libre de hacer lo que quiera. Al final de cuentas qué padre que se entretenga porque así seguramente ya me va a dejar en paz, ¿no? Eso es lo mejor. Además, qué padre tener currículum de una Miss de belleza, está padre como currículum (…) Colágeno es colágeno, nada más que cuide su cartera”, dijo.