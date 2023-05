Renata Notni y Diego Boneta: la actriz habla de su embarazo, esto fue lo que confesó

Hace unas semanas te informamos que la pareja conformada por la guapa actriz, Renata Notni y el actor, Diego Boneta, se robó todos los reflectores en la industria del entretenimiento después de que comenzara a circular el rumor de su posible embarazo.

Fue hace unos meses cuando los famosos dieron bastante de qué hablar después de confirmar su relación sentimental. Con el paso del tiempo se convirtieron en una de las parejas favoritas, por lo que prácticamente todo lo que los involucra se vuelve viral a los pocos minutos.

Fue por medio de redes sociales en donde se viralizó una fotografía que muestra a la protagonista de telenovelas como "La venganza de las Juanas", "El dragón" y "Por amar sin ley" con una "pancita" que posiblemente ventilaría su embarazo con el actor, Diego Boneta.

A pesar de los constantes rumores, la joven de 28 años se había mantenido en completo silencio, pero fue este miércoles 3 de mayo cuando rompió el silencio para hablar frente a las cámaras de televisión y confesar si realmente está esperando la llegada de su primer bebé.

Este día, el programa matutino "Venga La Alegría" compartió una entrevista con Renata Notni en la que habló sobre cómo va su relación sentimental con el actor, Diego Boneta, famoso por ser el protagonista de la bioserie inspirada en la vida y obra de Luis Miguel.

Sin guardarse nada, Renata Notni dijo que tomó con el mejor humor su supuesto embarazo, pues afortunadamente han recibido el apoyo de todos los medios de la farándula y siempre le desean lo mejor a ella y a su actual pareja sentimental, Diego Boneta.

"Me quieren casar, me quieren embarazar, lo bueno es que son puros buenos deseos, pero no era bebé, era el desayuno", sentenció.