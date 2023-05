Cantante K-Pop causa polémica al pesar 34 kilos y aconseja "no comer" para bajar de peso

LOONA es uno de los grupos femeninos más prometedores del K-Pop; sin embargo, desde hace unos meses su futuro ha sido incierto luego de la demanda que interpusieron las nueve integrantes contra la agencia BlackBerry. Pero Yeojin alarmó a sus fans por su aparente desorden alimenticio.

Desde entonces, las fans de LOONA no saben si continuarán como grupo, ya que cuatro de ellas ganaron contra su agencia y podrán cancelar sus contratos. Además, se suma una nueva polémica tras las publicaciones de Yeojin, joven de tan solo 20 años que ha estado activa en sus redes sociales.

La industria K-Pop es una de las más famosas a nivel mundial, pero también la más criticada debido a los altos estándares de belleza y la explotación de los jóvenes idols, quienes sufren de trastornos de salud mental, desgaste y hasta trastornos de alimentación.

Yeojin de LOONA "aconseja" a sus fans a no comer para bajar de peso

A través de su cuenta personal de Instagram, Yeojin de LOONA respondió varios comentarios de sus fans; sin embargo, una de sus publicaciones causó polémica debido al consejo que le dio a un usuario. Uno de sus seguidores le preguntó el mejor tip para estar a dieta a lo que ella respondió:

No comer

Por si fuera poco, la cantante K-Pop reveló que pesa solo 34 kilos tras publicar una foto de su báscula de peso, que puede incentivar aún más a alguna chica que la siga. Las fans reaccionaron ante sus comentarios y aseguran que, aunque la sociedad coreana tiene una mala percepción del peso, la idol debería recibir ayuda si sufre de algún trastorno.

Otras seguidoras de LOONA y el K-Pop en general argumentan que no están de acuerdo con sus comentarios. Poco después, Yeojin habría publicado una disculpa asegurando que estaba preocupada y aseguró que no comer no es el método más sano para adelgazar, sino comer y hacer ejercicio de manera constante. Sin embargo, su situación deja ver lo grave que son los estereotipos coreanos.