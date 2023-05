En outfit deshilado, Ninel Conde presume su estilizada figura y le llueven halagos

El pasado fin de semana, Ninel Conde acaparó las miradas en redes sociales debido a que presumió todos y cada uno de los pormenores de su viaje a Tulum, Quintana Roo donde además de belleza también derrochó estilo y para probarlo lo único que es necesario es echarle un vistazo a la última publicación que realizó en Instagram donde se reafirmó como todo un gurú de la moda gracias a un espectacular outfit deshilado que la hizo llevarse decenas de halagos gracias a que dichas prendas le permitieron presumir su estilizada figura, la cual, es una de las más envidiables de toda la farándula.

Como se mencionó antes, fue a través de Instagram donde Ninel Conde presumió múltiples detalles de su estancia en el Caribe Mexicano y todo parece indicar que su viaje no fue de placer si no laboral pues difundió distintas historias en las que apreció junto a Zuleyka Rivera y Amara “La Negra”, con quienes participará en reality show llamado “Secretos de las Indomables” pues así lo adelantó ella misma hace unos días atrás, sin embargo, no se esperaba que comenzara grabaciones tan pronto.

Para esta serie de fotos, Ninel Conde posó de pie junto a un par de sofás y detrás de ella se pudo ver una enorme pintura, además, tenía la luz de los reflectores encima, por lo que aprovechó para realizar distintas poses y que de esta manera su arrolladora belleza pudiera ser apreciada de todos los ángulos posibles.

Respecto al espectacular outfit con el que “El Bombón Asesino” derrochó estilo y provocó suspiros entre los más de 5.6 millones de seguidores que ostenta en la famosa aplicación de la camarita, se trataba de un coqueto conjunto de color blanco compuesto por un bra de tiras, el cual, estaba deshilado de la zona de las copas, sin embargo, debajo tenía una ligera cubierta en color blanco para evitar que enseñara de más y también estaba utilizando una falda larga que de igual manera tenía patrones deshilados que dejaron al descubierto parte de sus glúteos y de sus torneadas piernas.

Para complementar su look, Ninel Conde calzó un par de huaraches de plataforma y para darle un toque extra de distinción a su imagen estaba usando un bolso de la exclusiva marca de lujo, Chanel, además, usó distintos elementos de joyería que la ayudaron a potenciar su belleza.

Ninel Conde dejó boquiabiertos a todos sus fans con este espectacular outfit. Foto: IG: ninelconde

Como era de esperarse, la publicación de Ninel Conde causó un gran furor entre los millones de seguidores que ostenta en la concurrida aplicación de la camarita, prueba de ello es que en cuestión de minutos su post logró acumular cerca de 20 mil likes, además, como ya es costumbre en cada publicación que realiza, la caja de comentarios se llenó con decenas de halagos en los que además de reconocer su arrolladora belleza, también se destacó su sofisticado sentido de la moda.

“Estás guapísima”, “La más hermosa”, “Todo un bombón”, “Eres una diosa”, “Cada día más hermosa”, “Como los buenos vinos” y “Simplemente espectacular” fueron algunos de los elogios que se llevó Ninel Conde, quien en de manera paralela al mencionado reality show, también se encuentra grabando otro programa que se llamará “Ninel al desnudo” donde mostrará parte de su día a día.