Ella es Tori, la chica que asegura ser novia de V de BTS y sorprendió al ARMY con este VIDEO

V de BTS ha sido relacionado con Jennie de BLACKPINK luego de que ambos fueran vistos en París, lo que terminaría por confirmar su relación. Sin embargo, los idols no hicieron una declaración oficial sobre dichos rumores y algunas fans aún siguen sin creer que son pareja.

Sus agencias se limitaron a responder que no podían confirmar la noticia, ya que es su vida privada. Desde entonces, V y Jennie han continuado con su agenda y publicaciones normales en las redes sociales. Desde entonces, algunas han pedido respetar su privacidad, otras siguen sin creer que se trata de ellos.

Sin embargo, desde hace tiempo existe una joven que asegura haber conocido a V de BTS y lograr conquistarlo, incluso reveló una noticia que dejó en shock al ARMY.

BTS: Tori habla por primera vez de V de BTS y revela su relación

V de BTS es el único de los integrantes que no ha confirmado alguna relación, pues antes de ser famoso, explicó que salía con chicas, pero no duraba más de 20 días sin formalizar. Además, tuvo un amor unilateral, pues nunca se pudo confesar a la chica que le gustaba y cuando decidió mandar un mensaje, no recibió respuesta.

Sin embargo, en redes sociales se proclamó una joven llamada Tori Young, quien reveló en un video ser la novia de V de BTS. La chica, quien se cree es fan de la boyband, asegura que en 2018 le escribió una carta al idol y logró llamar su atención, por lo que le mandó indirectas hasta que aceptó ser su novia en 2019.

La joven Tori asegura que es la prometida de V de BTS, pero que la agencia, y debido a su fama, no pueden declarar su relación de manera pública, pero se comunican a través de publicaciones de Instagram. Algunas fans aseguran que tiene un desorden mental, pues en su canal de YouTube publica videos donde habla como si realmente fueran pareja.