Arath de la Torre podría iniciar acciones legales tras filtración de polémicos audios

Arath de la Torre dejó ver a través de sus redes sociales que podría iniciar un proceso legal en contra de los empleados de una aerolínea que exhibieron una serie de audios en los que se escucha al conductor de “Hoy” los amenaza por haber tenido problemas con un vuelo en Cancún, Quintana Roo, sin embargo, el posicionamiento del también actor y comediante solo ocasionó que le llovieran todavía más críticas en redes sociales.

En las últimas semanas, Arath de la Torre se ha visto envuelto en distintas polémicas por su explosivo temperamento siendo la más grande de estas controversias un pelito que tuvo con Joanna Vega-Biestro, quien acusó el conductor del famoso matutino de Televisa de haberla amenazado, no obstante, el presentador no se quedó de manos cruzadas y negó el haber sido agresivo con la periodista y aseguró que siempre se comporta como todo un caballero, no obstante, dicha situación dio pie a que se destaparan otros casos donde se acusaba al imitador de ser sumamente temperamental.

En esta serie de acusaciones, se filtraron una serie de audios en los que se escucha que Arath de la Torre discute con los empleados de una aerolínea debido a que experimentó problemas con un vuelo que saldría desde Cancún y en dicha discusión se pude apreciar que el también conductor lanza algunas fuertes amenazas contra los empleados, a quienes incluso se dirige con groserías.

“No llegué tarde... estaba demorado... soy un loco, imbécil, estúpido, hagan lo que quieran, yo sé qué es lo que voy a hacer... pinch*s ratas asquerosas (…) ¿Te me estás poniendo al p*do? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo, niño? Tú me cancelas el vuelo y te va a cargar cabr*on, te lo digo en buena onda”, fueron algunas de las palabras que dice Arath de la Torre durante los polémicos audios.

Arath de la Torre borró estas historias luego de unas horas. Foto: IG: arathdelatorre

Tras todo el escándalo que se originó, Arath de la Torre utilizó sus redes sociales para citar un texto en el que se detalla que, de acuerdo con el Código Penal, difundir la grabación de una conversación sin permiso puede constituir un delito grave contra la intimidad que puede ser castigado con prisión y en otra historia señaló qué es lo que indican las autoridades del estado de Quintana Roo al respecto, por lo que se cree que podría iniciar un proceso legal en contra de la aerolínea con la que tuvo el percance.

Estás imágenes de Arath de la Torre fueron interpretadas como nuevas amenazas. Foto: IG: arathdelatorre

Cabe mencionar que, estas historias de Arath de la Torre solo sirvieron para que aumentaran las críticas en su contra pues consideran que los empleados fueron los primeros en ser amenazados por el actor, a quien le adjudicaron diversos adjetivos severamente negativos por su explosivo carácter, además, es importante señalar que, hasta ahora, el imitador no ha emitido ninguna declaración de forma explícita sobre este escándalo que enfrenta.