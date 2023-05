Alejandro Sanz reaparece en redes sociales tras desgarrador mensaje

El cantante español Alejandro Sanz retomó este 29 de mayo sus redes sociales tras publicar un desgarrador mensaje que puso en alerta a sus millones de seguidores en todo el mundo.

El pasado 26 de mayo, el autor de “Amiga mía” sorprendió a sus seguidores con un mensaje en el que aseguraba sentirse triste y cansado, sin ganas de seguir adelante, mismo que preocupó a sus fanáticos.

“Estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho.

“No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino”, detalló el cantautor.

Rápidamente el nuevo mensaje del cantante español, quien comenzará una gira en la Península Ibérica durante el próximo mes, recibió miles de reacciones positivas, animándolo a seguirse recuperando.