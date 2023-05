Frente al espejo y casi al natural, “La Bebeshita” presume su nueva figura tras nuevas cirugías

Daniela Alexis Barceló Trillo, quien es mejor conocida como “La Bebeshita”, se convirtió en tema de conversación en redes sociales durante las últimas horas debido a que publicó una serie de videos en su perfil oficial de Instagram en los que se mostró casi al natural para poder presumir de mejor manera la nueva y estilizada figura que le quedó tras haberse sometido a nuevas cirugías estéticas, por lo que, como era de esperarse, la exconductora de “Venga la Alegría Fin de Semana” se llevó decenas de halagos de parte de sus fans.

Fue hace apenas unos días atrás cuando la exparticipante de “Enamorándonos” y “MasterChef Celebrity” concedió una entrevista para TVyNovelas en la que confesó que hace unas semanas atrás había entrado al quirófano para hacerse una lipoescultura y una transferencia de grasa pues su objetivo era lucir mucho más caderona, acinturada y con unos glúteos más abultados y en general confesó que su intención era “esculpirse otra vez”.

En la mencionada entrevista, “La Bebeshita” fue clara y no titubeó al asegurar que desde siempre ha tenido la intención de parecerse a una Kardashian pues considera que su altura se lo facilita, no obstante, señaló que su corpulencia no la ayudaba y fue gracias a ello que decidió volver a entrar al quirófano, no obstante, detalló que optó por una transferencia de grasa antes de ponerse implantes pues ha sido testigos de historias de terror al respecto y hasta citó el caso de su excuñada “Gomita”.

Cabe mencionar que, “La Bebeshita” adelantó que estas no serán las últimas cirugías a las que se someta pues confesó que tiene planeado someterse a una disminución de busto y aclaró que esto no significa que esté obsesionada con los “arreglitos” estéticos, sino que se está enfocando en corregir algunos malos trabajos que le hicieron en el pasado, pues confesó que se puso en manos de médicos poco profesionales, pero ahora que encontró un buen lugar aprovechará para enderezar el camino y así poder tener el cuerpo que siempre ha soñado.

“La Bebeshita” presume su nueva figura casi al natural

A través de sus historias de Instagram, “La Bebeshita” publicó una serie de videos en los que se grabó frente a un espejo y solo apareció cubierta con un mini bañador que usó durante una sesión de bronceado un baño de luna con el que se aclaró todos los bellos de su cuerpo y la querida conductora se encargó de presumir todas y cada una de las curvas de su nueva y estilizada silueta, además aprovechó para adelantar que se está poniendo aún más bella “para lo que viene”, aunque no quiso ofrecer más detalles al respecto, por lo que sus fans de inmediato comenzaron a especular sobre su futuro laboral.

Cabe mencionar que, “La Bebeshita” salió de TV Azteca a finales del 2022 y desde entonces ya no ha tenido presencia en la pantalla chica, por lo que se ha dicho que podría irse con la competencia, sin embargo, se espera que sea ella misma quien en los próximos días revele cuál será el próximo proyecto en el que estará involucrada.