Gabriel Osorio asegura que cineastas de Latinoamérica impulsan la animación

Este año Guillermo del Toro declaró en los Oscar que la animación es un arte y no debe considerarse sólo para niños, esta idea la comparte el director chileno Gabriel Osorio, quien considera que Latinoamérica está trabajando duro en esta área para crear su propia identidad.

“Para nosotros lo más importante es entregar un mensaje con el que se pueda conversar en familia. Y lo que dijo este año Guillermo en la ceremonia fue clave, porque es la manera de decir que la animación es un arte en sí mismo y es fundamental. De hecho, toda la animación que se está desarrollando en Guadalajara, es también un referente y una inspiración a nivel visual y estético. Creo que se empieza a formar la identidad latinoamericana”, afirmó.

Osorio recientemente estrenó el corto “In the Stars”, que forma parte de la segunda temporada de “Star Wars: Visions”, y que narra la historia de dos hermanas que han perdido todo, luego de que el imperio llegará a colonizar su lugar natal.

La serie fue hecha en animación 3D mezclada con stop motion para darle más realismo a los paisajes, por lo que usaron modelos a escala pintados a mano que después metieron al software de 3D.

El chileno trabajó con su casa productora Punkrobot en este corto, el cual está inspirado en la colonización que tuvieron los pueblos de la Patagonia hace casi cien años, un tema del que se habla poco, pero que estos aún siguen luchando por recuperar su independencia e identidad.

“Es una historia que no es tan conocida que de hecho la gente que vive en Argentina y Chile, los que compartimos la Patagonia, no tienen tan claro lo que sucedió, la injusticia que vivieron estos pueblos no hace tanto tiempo, entonces para mí como director era importante contar la historia y que de alguna manera también sirva para que la gente quiera investigar más sobre el tema”, detalló.