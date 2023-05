Destrozan a Salma Hayek por abuso de filtros en sesión de fotos

La actriz y empresaria mexicana Salma Hayek, es una de las súper estrellas que escaló a la fama mundial y allí se ha mantenido. Su trayectoria tiene innumerables éxitos en el mundo del cine y su nombre es reconocido donde quiera que vaya. Hermosura y talento se combinan en una de las estrellas que más brilla.

Salma Hayek posando. Fuente: Instagram @salmahayek

Actualmente, Salma Hayek tiene 56 años y sigue ostentando una gran belleza y un cuerpo escultural. La nacida en Coatzacoalcos siempre ha sido una de las mujeres más aclamadas y admiradas por su estilo y sentido de la moda. Una verdadera embajadora de la belleza que no pierde vigencia.

Salma Hayek criticada por abuso de filtros

En las últimas horas, Salma Hayek compartió desde Cannes una serie de fotografías en la que explicó todo lo que lucía para participar del gran festival de cine. La actriz enumeró al encargado de la sesión fotográfica, a su maquilladora y peluquera. También destacó el collar de la marca Gucci y el vestido Balenciaga que le permitían posar ante la cámara.

Salma Hayek posando. Fuente: Instagram @salmahayek

Pero todo lo enumerado por la actriz no fue suficiente para evitar las críticas. A pesar de que obtuvo más de un millón de likes, los internautas destrozaron a Salma Hayek en ese posteo. “Cuando Jesucristo venga no la va reconocer”, “Ni se parece a ella”, “Demasiado, tiene complejo de mayor”, “Más que jóvenes, no parece ella”, “No me gusta esta Salma, muy artificial”, fueron algunos de los comentarios que pudieron leerse en la publicación.

Salma Hayek posando. Fuente: Instagram @salmahayek

Las críticas en el posteo de Instagram de Salma Hayek apuntaron a un abuso de filtros. El tema fue reflotado por la prensa especializada que siguió destacando su hermosura a su edad y en todas las redes sociales las críticas para la actriz mexicana se mezclaron con comentarios como “Tú eres guapa con todo y arruguitas”, “Eres una hermosura de mujer en toda la extensión de la palabra” y “Te ves increíble Salma”.

