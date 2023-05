Arath de la Torre responde a su supuesto nuevo escándalo reclamando a gritos en un aeropuerto: "Piensen lo que quieran"

Arath de la Torre no deja de estar en la polémica debido a su temperamento, pues de acuerdo a un nuevo video que circula en redes sociales, el conductor de Hoy presuntamente le habría reclamado a los empleados de un aeropuerto a gritos. Las imágenes se están haciendo virales, por lo que posiblemente llegaron al actor y presentador de televisión, quien supuestamente habría respondido con un clip en el que asegura que no le importa lo que piense la gente.

Después de que la periodista Joanna Vega-Biestro, denunciara en televisión nacional que el conductor del matutino de Televisa la insultó en frente de su hija, ahora se han dado a conocer una serie de audios en las que supuestamente el actor de "El privilegio de mandar" le está reclamando a unos empleados de una aerolínea debido a que perdió un vuelo en el Aeropuerto de Cancún. Mientras De la Torre aseguró que fue culpa de la organización de la compañía, los trabajadores le indicaron que era su responsabilidad.

“No llegué tarde... estaba demorado... soy un loco, imbécil, estúpido, hagan lo que quieran, yo sé qué es lo que voy a hacer... pinch*s ratas asquerosas”, expresó el mexicano 48 años de edad, que en todo momento mostró su molestia. “No puede ser que me estén robando y me estén cobrando... compruébenme que llegue tarde”, señaló el protagonista de "Una familia con suerte", quien se ha visto involucrado en varias polémicas por su temperamento.

De acuerdo a lo que se escucha, Arath presuntamente tiró un objeto hacía los empleados que lo atendían, por lo que uno de ellos lo confrontó, sin embargo, esto provocó aún más su furia. “¿Te me estás poniendo al p*do? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo, niño? Tú me cancelas el vuelo y te va a cargar cabr*on, te lo digo en buena onda”, advirtió el actor de telenovelas, mientras que el trabajador le decía que él había cometido el error.

Así reaccionó Araht de la Torre

Después de que estos videos en donde presuntamente se escucha su voz insultado a los empleados, muchos usuarios de redes sociales mostraron su descontento ante su actitud, ya que aseguraron que tiene un mal temperamento. Recordaron que no es la primera vez que se involucra en una pelea con alguien, por lo que los mensajes en los que piden su salida del programa Hoy no se hicieron esperar.

En tanto, Arath de la Torre supuestamente habría contestado a la serie de ataques de los que ha sido blanco con un video. En sus historias de Instagram, el actor y conductor compartió un pequeño clip de una entrevista a al escritor español Camilo José Cela, premio Nobel de literatura en 1989, a quien se le preguntó "¿Qué te gustaría que la gente piense de ti?", por lo que él contestó.

"No que piensen lo que quieran... Si de mí se dijo en letra de molde de todo, de todo. Desde que era un genio hasta que era un deficiente mental. Bueno pues, probablemente los dos, pero por lo menos uno se equivoca... a eso no puedes hacer caso. Si te empiezas a preocupar de lo que dicen los demás estas perdido", se escucha en el video, por lo que muchos creen que sería una respuesta a sus polémicas y detractores.

AQUÍ EL VIDEO: