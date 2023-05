Galilea Montijo ganó Big Brother VIP, esta fue su reacción cuando recibió la noticia

Actualmente, Galilea Montijo es una de las conductoras más famosas y favoritas de la televisión mexicana, no por nada la vemos en muchos proyectos y el próximo que está por estrenar es “La casa de los Famosos México”, esta vez la tapatía vivirá la experiencia desde afuera.

Y es que cabe recordar que en 2002, quien fuera la entonces presentadora del programa “Vida TV”, fue parte de Big Brother VIP un reality show muy similar a lo que será “La Casa de lo Famosos Mx”, en aquel momento Galilea Montijo resultó ser ganadora de aquel concurso.

Galilea Montijo en Big Brother VIP

A lo largo de la historia de los realities shows de nuestro país, Galilea Montijo ha sido la única habitante de la casa que durante su estancia jamás salió nominada, por lo que la conductora jamás supo lo que es vivir con el estrés de estar a punto de abandonar el reality.

Durante su estancia en Big Brother VIP Gali, además de demostrar su autenticidad con sus compañeros, fue en ese proyecto en donde terminó de enamorar a su público que le dio la mayoría de los votos para coronarse como la ganadora.

Y es que Galilea siempre se mostró tal cual es, lo que significó algo muy importante para sus compañeros y el público pues, tanto fue la naturalidad con la que la conductora se mostró en Big Brother VIP que por un momento olvidó que estaba monitoreada las 24 horas del día por cámaras y micrófonos que en una ocasión mientras se bañaba enseñó “de más”, eso es uno de los momentos más recordados por la también actriz.

Así reaccionó al conocer que era la ganadora de Big Brother VIP

Además de Galilea Montijo, en esta primera edición de Big Brother VIP, Galilea compartió la casa con otros famosos durante 29 días tales como Luis Gatica, Víctor Noriega, Nailea Norvind, Laisha Wilkins, Lorena Herrera, Alan, Arleth Terán, Alejandro Ibarra, Arath de la Torre y Facundo.

Cabe señalar que los últimos dos famosos anteriormente mencionados llegaron junto con Galilea Montijo a la final, siendo Arath de la Torre el ganador del tercer lugar.

Mientras que Facundo y Galilea Montijo permanecieron hasta el último momento en la casa de Big Brother VIP para conocer quién de los dos obtuvo el mayor número de votos por parte del público.

Fue entonces que Facundo y Galilea se sentaron pacientemente a esperar los resultados cuando Victor Trujillo, conductor de la emisión reveló que era la actual conductora del programa Hoy quien había obtenido el mayor número de votos por lo que la convertía en la ganadora de 500 mil pesos y un automóvil nuevo.

Al recibir la noticia, Galilea Montijo se no podía creerlo por lo que inmediatamente Facundo la abrazó, mientras que la conductora estaba asimilando la noticia, no pudo evitar llorar, luego de esto ambos salieron de la casa de Big Brother VIP y la tapatía recibió sus premios, desde entonces, Gali se ha convertido en la reina de los realities shows, pues aunque no ha vuelto a participar en uno de ellos si ha estado como conductora de algunos como “Pequeños Gigantes”, “¿Quién es la máscara?” y ahora estará al frente de “La Casa de los Famosos México”.