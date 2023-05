En bata, Georgina Rodríguez se llevó todas las miradas con increíble sesión de fotos

Georgina Rodríguez deslumbró a todos en el festival de Cannes 2023, eligió exuberantes y excéntricos looks para llevar puestos a la gran alfombra roja. De todas maneras, la empresaria no esperó a que todos sus fans la vieran en la presentación ya que decidió mostrar el paso a paso de su look en sus redes sociales.

La esposa de Cristiano Ronaldo luego de mostrar sus looks desde el vestido dorado lleno de brillos y el negro súper ajustado y sensual, no tuvo vergüenza para tomarse el tiempo y mostrar como fue el detrás de escenas para que todo su look quede espectacular donde se la puede ver en bata blanca muy sensual.

Así se ve Georgina Rodríguez en bata antes de los premios Cannes

Georgina Rodríguez realizó un carrusel de imágenes en su red social de Instagram donde agradeció a todo el equipo de trabajo que hizo posible su presencia en tal evento, es por ello que la empresaria eligió un par de fotos, donde se la ve en bata y sin maquillaje hasta el momento de colocarse todos y cada uno de los accesorios.

Sin dudas que la esposa de Cristiano Ronaldo tuvo un resultado final extraordinario. Los que trabajaron con Georgina estuvieron felices de haber logrado que su modelo sea una de las fotografiadas y miradas en todo el festival. De igual forma, en las redes todo se centró en la bella argentina con bata blanca.

Fueron cinco las personas que estuvieron maquillando, peinando, vistiendo y asesorando a Georgina Rodríguez, la modelo tenía todo a su disposición y nada le faltaba, quedó como una reina y lo presumió en redes sociales. Esperemos ver más sobre estas producciones que nos regala esta belleza.

