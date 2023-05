Peso Pluma comparte romántica foto con Dania Méndez en sus redes sociales, ¿ya es formal el noviazgo?

Fue hace algunos días que Emilio Kassan Kabande, nombre real de Peso Pluma compartió algunas fotografías. videos e hizo transmisiones en vivo en redes sociales desde República Dominicana, lugar que eligió no solo para tomar unos días de descanso sino también para grabar el video de su nueva canción.

Dicha producción audiovisual será protagonizada por Dania Méndez quien fue integrante de La Casa de los Famosos y Acapulco Shore, además, son muchos los rumores que aseguran que la modelo y Peso Pluma son novios, y la publicación más reciente del cantante de corridos tumbados podría confirmarlo.

Lo que eran tan solo unos rumores, tal parece que el mismo Peso Pluma lo confirmó hace tan solo unas horas a través de sus redes sociales al publicar románticas fotos de su viaje a República Dominicana, el cual compartió con Dania Méndez.

Y aunque en redes sociales ya circulan varios videos y fotografías de ambos juntos, tomados de la mano y algunos aseguran que hasta se besaban mientras Peso Pluma hacía transmisiones en vivo, finalmente, el intérprete de corridos tumbados fue quien publicó algunas postales a lado de Dania Méndez.

Fueron ocho fotografías de lo que vivió en República Dominicana y en dos de estas postales aparece bien acompañado de Dania, en una de ellas a bordo de un carrito de golf.

Foto: IG @pesopluma

La otra fotografía que compartió el cantante es en la que aparecen Peso Pluma a lado de Dania, mientras ambos tomaban el sol en unos camastros a la orilla de una alberca, ambos parecen muy relajados.

Foto: IG @pesopluma

Con esto, Peso Pluma estaría confirmando que entre él y Dania Méndez exite algo más que solo una amistad, pues además el cantante a su llegada a México estuvo acompañado y tomado de la mano en todo momento de la ex participante de La Casa de los Famosos y Acapulco Shore.

Aunque ni Dania Méndez ni Peso Pluma han confirmado abiertamente estar en una relación, las pistas que comparten son más que evidentes, además de que en la publicación del cantante de corridos tumbados la modelo le publicó con una serie de emoticones de corazón.

Foto:Captura de pantalla

Ante esto, seguidores del cantante y de la chica reality escribieron algunos comentarios en la publicación del cantante en donde dicen estar de acuerdo con la relación y que hacen una gran pareja.

“Te llevaste a la morra más bella”, “Esa pareja a mi no me gusta a mi me encanta”, “La pareja del momento”, son tan solo algunos de los muchos comentarios que seguidores de La Doble P y de Dania escribieron.