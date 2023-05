La importante promesa que Christian Nodal le hace a su bebé con Cazzu antes de nacer

Christian Nodal continúa revelando detalles sobre la próxima llegada de su bebé con Cazzu, pues recientemente dio a conocer una importante promesa que le hizo antes de nacer. El joven cantante está muy emocionado por conocer a la que parece ser será su hija, ya que en las últimas entrevista ha accedido a hablar de esta etapa de su vida y ha dejado claro que quiere ser un buen ejemplo para la pequeña, ya que hasta está haciendo cambios importantes.

Esta semana, el intérprete de "Ya no somos ni seremos" está ofreciendo entrevistas con medios de comunicación debido a que el próximo 27 de mayo se presentará en el Foro Sol de la Ciudad de México. Fue durante una conversación con Andrea Escalona para el programa Hoy que el cantante, de 24 años, se animó a revelar detalles sobre cómo se siente ahora que se convertirá en padre y lo que está haciendo para esperar a su primogénita.

Nodal le hace promesa a su próxima hija

El originario de Sonora se ha vuelto aún más reflexivo ahora que se convertirá en padre, por lo que al hablar de sus prioridades destacó que probablemente dejará algunas cosas atrás, todo con el objetivo de que su pequeña crezca de la mejor forma, así que le prometió que tendrá una buena vida llena de cariño. “Tú también ya estás viviendo esa experiencia, donde dejas de lado muchísimas cosas y priorizas las más importantes, para que crezca con mucho amor y que tenga una vida bonita, que sea un buen ser humano, y que la disfrute y que sea feliz”, destacó.

Antes de tener una relación formal con Cazzu, el nuevo ídolo del regional mexicano se vio involucrado en varios escándalos desde su mediático romance con Belinda y su polémica ruptura, hasta su pelea con J Balvin, a quien dijo que bloqueó de redes sociales a pesar de que habló en privado con él. El intérprete de "Botella tras Botella" está consiente de su pasado, sin embargo, destacó que no quiere pasarle sus "traumas", ya que desea que tenga una vida feliz y llena de amor.

"Yo no quiero pasarle ninguno de mis traumas, ni de mis faltas, ni nada de eso. Yo nada más quiero que sea un bebé con mucho amor. No creo que vaya a ser celoso, creo que también ayuda que la mamá es un gran ser humano y, entre los dos, creo que vamos a encontrar ese balance. Creo que va a ser una bebé muy feliz”, destacó Nodal, que en los últimos días ha accedido a hablar más de su vida privada, ya que hace algunos años se había mantenido muy hermético.

Nodal dijo que no le quiere pasar sus traumas a su hija Foto: Especial

Al preguntarle si ya tiene una canción para su primera hija, el cantante indicó que por el momento no, pero no descartó la posibilidad. "No, yo creo que eso va a llegar en algún momento. Yo sí siento que igual me inspira un montón, no sólo para componer, sino en otras cosas”, destacó Nodal, quien también habló sobre el proceso de quitarse los tatuajes de la cara, pues aunque dijo que es algo doloroso, desea que su hija vea su rostro sin ilustraciones.

“Bien, (el proceso para borrar tatuajes) es muy doloroso, pero bien. Me queda un mes para volver a hacer la próxima sesión. Son como seis o nueve sesiones. Por eso yo también me desespero, porque ya quiero que se vayan ahí borrando”, dijo el cantante que adelantó que está pensando en hacerse muy pronto un tatuaje que represente a su hija.

El cantante está en proceso de eliminar sus tatuajes Foto: Especial

