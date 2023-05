Esta es la famosa canción de TikTok que todos cantan, pero pocos saben que habla de consumir cocaína

“Se me quitó, se me quitó, ¿Qué se te quitó?, el pinche sueño”, son las primeras oraciones de una de las canciones más populares del momento en TikTok, la melodía es utilizada para vestir diversos proyectos, aunque solo se conoce una parte de la pieza, razón por la que pocos saben su mensaje principal.

El tema lleva por nombre “¿Qué se te quitó?, es de la autoría de Ángel Ureta, Jesús Ortiz Paz, Khrystian Ramos y Miguel Armenta e interpretada por la agrupación Fuerza Regida, el video se estrenó en YouTube el 31 de marzo de 2023 y a la fecha reúne más de nueve millones de visualizaciones, mientras que en Spotify también supera las ocho millones de reproducciones.

El proyecto es muy famoso, pero no todos conocen que habla de fiesta, drogas y excesos, ya que hace referencia al uso de cocaína para “bajar el alcohol”, entre sus frases menciona que una persona tiene bastante sueño, pero que al inhalar el “polvo” todo termina y puede seguir bailando con sus amigos al son de la banda.

Fuerza Regida es una agrupación originaria de Sinaloa, México y de San Bernandino, California, el conjunto está conformado por Jesús Ortiz Paz (JOP, cantante principal), José García (tuba), Samuel Jaimez (requinto), Moisés López (tololoche) y Khrystian Ramos (guitarra) forman parte de la compañía discográfica Rancho Humilde, además de temas románticos y para bailar se especializan en corrido “tumbados”.

Algunas de las canciones más importantes dentro de la carrera de Fuerza Regida son: “Bebé dame”, “Sigo chambeando”, “Modo maldito”, “Billete grande”, “Igualito a mi apá”, “La Ch y la Pizza”, “Descansando” y “Me acostumbré a lo bueno”, por mencionar algunas de las piezas con las que han conquistado a su audiencia.

Ahora están apostando por otras canciones como “TQM” (Te Quiero Mucho) con la que también rompen récords en audiencias en las plataformas digitales y tienen varias fechas programadas en ciudades de México y otras más en Estados Unidos en donde le cantan a todos los paisanos.

Se me quitó

Se me quitó

Se me quitó

Se me quitó

¿Qué se te quitó?

El pinche sueño

¿Qué se te quitó?

El pinche sueño

A las tres de la mañana

Jalando la pinche banda

Que baile el que traiga el polvo

Y que siga la pachanga

¿Qué se te quitó?

El pinche sueño

¿Qué se te quitó?

El pinche sueño

¡Otro pedo!

Y pura Fuerza Regida

Se me quitó

Se me quitó

Se me quitó

Se me quitó

¿Qué se te quitó?

El pinche sueño

¿Qué se te quitó?

El pinche sueño

Ya parece que amanece

Yo me quiero ir al waowao (waowaowao)

Con las morras por un lado (waowaowao)

Que me bailen bien pegado

¿Qué se te quitó?

El pinche sueño

¿Qué se te quitó?

El pinche sueño

Saca el polvo, saca el polvo, saca el polvo