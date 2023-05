Dua Lipa comparte nuevo tráiler del live action de Barbie: de esto tratará el filme más esperado del año

Una de las cintas más esperadas de este 2023 es el live action de Barbie, mismo que ha generado elevadas expectativas en los seguidores de la franquicia, ya que, además de contar con la participación de Margot Robbie y Ryan Gosling, otras reconocidas celebridades también formarán parte del elenco, entre ellas dos de los protagonistas de "Sex Education", serie original de Netflix que ha tenido un gran recibimiento entre las generaciones más jóvenes y, por supuesto, Dua Lipa.

A pesar de que en el primer tráiler de la película de Barbie, Dua Lipa no apareció dentro de las escenas utilizadas para promocionar el filme, a las pocas horas de que se dieran a conocer los pósters oficiales de la cinta, la intérprete de "New Rules" no dudó en compartir con sus seguidores su propio cartel publicitario, con el cual dio cuenta de su integración al reparto.

Por lo cual, no fue extraño que esta semana Dua Lipa decidiera postear en su cuenta de Instagram el nuevo tráiler del live action de Barbie, en el cual, a pesar de que nuevamente no se puede ver a la cantante en el centro de la trama, ya se esboza de una manera más directa la temática que tendrá la entrega que llegará a los cines el próximo 21 de julio

¿De qué tratará el live action de Barbie?

A pesar de que todavía no se ha estrenado de manera oficial la película de Barbie, gracias al clip que compartió Dua Lipa y la página oficial de la cinta, se puede observar que el mundo de ensueño de la muñeca más famosa del mundo comienza a tener variaciones, las cuales van desde pequeños problemas en la ducha hasta verdaderas transiciones fisiológicas, mismas que hacen que el característico pie en punta del personaje de Margot Robbie comience a hacerse plano.

Decidida a investigar qué es lo que está pasando, Barbie decide adentrarse al mundo real, donde será perseguida, acosada e incluso arrestada, viviendo así diversas aventuras a lado de Ken, quien de manera imprevista decide acompañarla en su travesía, sin imaginar lo diferente que es esta dimensión de su vida color de rosa.

Por otro lado, otra de las sorpresas que se dieron a conocer este jueves fue la lista final de los artistas musicales que participarán en el soundtrack de la película, siendo Karol G y Nicki Minaj algunas de las celebridades que más furor causaron al aparecer en el listado, aunque en este también participarán Ava Max, Charlie XCX, Dominic Fike, Fifty Fifty, Gayle, HAIM, Ice Spice, Kali, Khalid, Lizzo, Tame Impala, PinkPantheress y hasta el mismo Ryan Gosling, actor que hizo gala de sus habilidades de canto en la galardonada película titulada “La La Land”.