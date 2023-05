ARMY enfurece y arremete contra Hybe, aseguran que BTS los sacó de la quiebra

Recientemente, los fans de BTS, quienes son conocidos como ARMY, se mostraron sumamente molestos en redes sociales después de que la agencia Hybe minimizó el trabajo de Jimin, pues aseguran que han logrado generar dinero y éxitos gracias a la fama de la boyband, ya que hasta este momento ninguno de sus grupos ha conseguido esa popularidad.

¿El ARMY arremete contra Hybe?

A través de Twitter el ARMY ha denunciado que la agencia de los Bangtan Boys no ha reconocido su labor como es debido y siempre los han hecho menos pese a que ellos fueron quienes los han posicionado como una de las empresas de entretenimiento más reconocidas en Corea del Sur. "Hybe deberías decir gracias BTS", "Sea lo que sea HYBE hoy en día, ¿es solo por quién? ¡BTS!", "Hybe no puede comprender que no son nada sin BTS", fueron algunas de las reacciones del fandom en redes sociales.

De hecho, los fanáticos se están organizando para hacer algo contra Hybe, pues afirman que desde que debutó BTS en el 2013 no los han tratado como merecen. Además, desean que en un futuro RM, Suga, Jimin, Jin, J-Hope, Jungkook y V se marchen de su actual agencia y puedan encontrar un espacio donde realmente valoren su talento.

¿Qué dijo Hybe de BTS que molestó al ARMY?

En un comunicado, la agencia de la boyband de K-Pop mencionó que Jimin no había logrado los mejores resultados con su disco y escribió que su éxito solamente había sido "parcial". Ante esto, el ARMY explotó y alzó la voz en redes sociales solicitando que traten a sus artistas con amor y respeto, ya que esta no es la primera vez que ocurre algo así.

Hace unos meses, la popularidad de la nueva banda de chicas NEWJEANS fue comparada con la de BTS y esto molestó a los fans, puesto que consideran que no debería comparar trayectorias tan diferentes entre artistas de la misma agencia. Sin embargo, Hybe no hizo nada al respecto y hasta el día de hoy sigue haciendo esa clase de comentarios.

PAL