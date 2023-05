“Estas curvas enamoran”: La Bebeshita revela que Cristian Castro le hizo una picante propuesta

Daniela Alexis Barceló Trillo, como realmente se llama “La Bebeshita”, causó furor en redes sociales durante las últimas horas debido a que dio a conocer que Cristian Castro la buscó para hacerle una propuesta muy subida de tono, por lo que la querida exconductora de “Venga la Alegría Fin de Semana” confesó si está dispuesta a aceptar el ofrecimiento del hijo de Verónica Castro, además, reveló si se siente atraída por el también cantante.

Estas declaraciones de “La Bebeshita” fueron vertidas durante una entrevista que concedió para la revista TVyNovelas donde lo primero que reveló fue el tema referente a Cristian Castro pues resulta que la también modelo de OnlyFans dio a conocer que el equipo del intérprete de éxitos como “No podrás” y “Azul” la buscaron porque el cantante estaba interesado en generar contenido erótico con ella y detalló que la propuesta inicial solo eran fotos y dependiendo del desempeño de este material se evaluaría una segunda parte en la que se contemplarían videos.

Ante la propuesta, “La Bebeshita” confesó que estaba dispuesta a aceptar, pero como única condición quería conocer primero al cantante, sin embargo, ya no recibió una respuesta, por lo que desconoce qué pasó con el proyecto, pero aclaró que no sabe cómo es que surgió su nombre para este proyecto del “Gallito Feliz” y planteó la posibilidad de que sus curvas hayan conquistado al cantante, a quien no quiere ocasionarle problemas pues sabe que tiene novia.

“Hay que preguntarle a Cristian, porque ahorita tiene novia, no vaya a ser que ella se enoje, no quiero romper una relación porque, bebé ¡éstas curvas enamoran! (…) No sé dónde me haya visto él, a mí solo me hablaron de Argentina, no tengo idea de cómo surgió mi nombre, a lo mejor fue Cristian quien me escogió o su agencia, no sé realmente”, sentenció la también cantante de reggaetón.

Cabe mencionar que, en caso de que la propuesta de Cristian Castro siga en pie, “La Bebeshita” aclaró que sí aceptaría, aunque su relación con el cantante solo sería de forma profesional pues asegura que no se siente atraída por hombres de mayor edad a la suya ya que prefiere a los “baby face” y el hijo de “El Loco” Valdés ya no tiene nada de ello pues en diciembre cumplirá 49 años, mientras que la ex participante de “Enamorándonos” tiene 32.

“¿Ustedes creen que yo haría pareja con Cristian? Ahorita vi un video bien raro de él cantando y a mí me gustan los baby face, de eso, él ya no tiene nada”, finalizó la presentadora, quien en dicha entrevista también mencionó que se encuentra estrenando nueva figura pues hace unas semanas se sometió a una nueva serie de cirugías estéticas con las que pretende cumplir su sueño de convertirse en toda una Kardahisan, además, no quiso mencionar si su regreso a la televisión está próximo a ocurrir por lo que habrá que esperar para ver qué le depara su futuro laboral.