"Bailamos rico juntos", Paola Rojas rompe el silencio sobre su relación con Emmanuel Palomares

La periodista y conductora de televisión Paola Rojas y Emmanuel Palomares fueron vinculados sentimentalmente luego de que los famosos protagonizaran un baile sensual durante la participación del actor en el programa "Netas divinas" del que ella es presentadora.

A pesar de que la periodista se mantiene una relación estable, en esta ocasión nuevamente se pronunció sobre los rumores de su posible amorío con el galán de telenovelas, y sin inmutarse contó lo único que la ha acercado con Palomares.

“No era cierto eh (el noviazgo), con J Balvin también (me relacionaron), sí, la verdad es que con Emmanuel lo que hemos, sí, bailamos rico juntos, o sea, nada más que eso, no hay más que mucho ritmo y ya me andaban… ¡imagínate!”, dijo la comunicadora con una gran sonrisa.