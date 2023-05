Al estilo Anne Hathaway, Majo Aguilar arrasa con elegante vestido rojo de lentejuelas

Cuando se trata de moda es imposible dejar de mencionar a Majo Aguilar, pues la cantante posee un estilo único con el que se ajusta a cada ocasión con atuendos perfectos en los que derrocha elegancia. Como el más reciente con un vestido rojo de lentejuelas, similar al que usó Anne Hathaway en Venecia y cuyas fotos le dieron la vuelta al mundo por resaltar la impactante belleza de la actriz.

La intérprete de “Cómo te olvido” fue parte de los artistas que acudieron a la promoción del Festival Arre con el que se reunirán a estrellas del regional mexicano como Peso Pluma, Natanael Cano, La Arrolladora Banda El Limón y Alicia Villarreal. Esto gracias al éxito que ha tenido el género y que gana terreno en todo el mundo como uno de los favoritos del público.

Vestido rojo de Majo Aguilar. Foto: IG @majo__aguilar

Majo Aguilar posó ante las cámaras en un derroche de elegancia con un vestido rojo elaborado totalmente con lentejuelas. Se trata de una prenda con diseño recto que se ajustó perfecto a su impactante figura; además, llevó un escote halter con caída que añade glamour y una capa que ya es de las tendencias favoritas de Hollywood y la industria por su dramatismo.

El vestido es similar al que lució la actriz Anne Hathaway en Venecia para un evento como embajadora de Bulgari. Se trató de un diseño entonos dorados con degradado plateado de Atelier Versace, ajustado en la cintura y transparencias en la parte de la falda acaparó las miradas por su abertura en la pierna.

Majo Aguilar derrocha elegancia con vestido de lentejuelas. Foto: IG @majo__aguilar

¿Mala relación con los Aguilar?

En un encuentro con los medios compartido por Alan Morales en YouTube, la cantante fue cuestionada sobre los rumores que apuntan a una mala relación con sus primos, Leonardo y Ángela, así como su famoso tío Pepe Aguilar ya que no la han invitado a compartir con ellos el escenario durante su gira “Jaripeo sin Fronteras”.

Majo Aguilar admitió que nunca ha recibido una invitación por parte de su familia, aunque puntualizó en que esto no le molesta ya que entiende la importancia de realizar sus presentaciones cómo los haga sentir más cómodos: “Lo voy a decir abiertamente, amo a mi tío, pero no me invitó y tampoco lo espero, porque cada quien tiene derecho a armar su show como quiera”.

"Pero no lo digo en mal plan, las cosas como son, la neta del planeta y me da mucho gusto cuando les va bien, los quiero, pero sí ya decir la neta, sus éxitos son mis éxitos también, siempre lo he dicho”, añadió.