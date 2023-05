VIDEO | Belinda: esto cuesta la “Lipo HD” que se hizo la cantante para definir su cuerpo

Belinda está en el ojo público por las declaraciones de un cirujano plástico, quien asegura que fue quien le hizo un procedimiento estético a la llamada “Princesa del pop”, fue a través de un video que está disponible en diversas redes sociales y el episodio completo en YouTube, la manera en la que cuentan que es lo que se practicó la estrella.

La celebridad que destaca por su figura e impactante silueta estuvo en medio de los comentarios del proyecto audiovisual de Octavio Arrollo “Mr. Doctor”, quien en su capítulo 04 “Mi vida como cirujano plástico: todas las víctimas de los hospitales”, entrevistó a el “Dr. Eugenio”, quien aseguró es el responsable de la imagen actual de Belinda.

El “Dr. Eugenio” comentó que lo que le practicó a Belinda fue una liposucción de alta definición, que consiste en quitar grasa de zonas específicas para crear efectos de refracciones de luz y hacer sombras en el cuerpo con el que se aprecia mejor los músculos tonificados, pero otra de las cosas que se mencionaron es el costo de dicha práctica.

La estrella tiene algunas cirugías estéticas IG/@belindapop

Según se menciona la “Lipo HD” tiene un valor que varía entre los 80 mil pesos hasta los 110 mil pesos mexicanos, esto dependiendo de la complejidad del procedimiento que se puede tardar de dos horas hasta las tres horas y se necesitan 10 días para la recuperación, además de cuidados especiales, el uso de fajas y otro equipo médico como sondas para drenar la sangre.

“Más o menos entre 80 y 110 mil pesos, el tema es del HD es que tienes que utilizar muchísima tecnología”, es parte de lo que dice “Dr. Eugenio.

El alto valor de la operación se debe a que se utiliza equipo de primer nivel y tecnología avanzada para que el dolor sea menos y que la piel no sufra daños fuertes, tal y como ha pasado con Belinda, quien siempre lució bien y no tuvo complicaciones o efectos secundarios, pues cabe destacar que puntualizan en que no todos son aptos para la operación.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la opinión de Belinda respecto a las declaraciones de los especialistas, pues está enfocada en su desarrollo como cantante y actriz, ya que se presume pronto podrá estar estrenando producciones dentro de la televisión mexicana y española, tal y como hace meses lo hizo con la participación en “Bienvenidos a Edén”, una serie de Netflix.