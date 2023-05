HBO Max: Spy/Master muestra un mundo de espías durante el periodo de la Guerra Fría

Victor Godeanu es un oficial de alto rango del servicio secreto rumano, asesor del presidente Nicolae Ceau?escu, y espía, que decide desertar en 1978. Un hombre que utiliza todas sus armas intelectuales y físicas para lograr sus objetivos, pero de acuerdo con las escritoras Adina Sadeanu y Kirsten Peters, no se trata de otro James Bond.

El protagonista de esta producción de HBO Max, es más humano que superhéroe y busca sobrevivir en un intrincado mundo creado a partir de la llamada Guerra Fría.

No es otro James Bond

“Nos inspiramos en una historia real, pero la forma en que nuestro personaje actúa definitivamente no es la de James Bond. No estoy diciendo esto de manera peyorativa, esa es una franquicia con su propia historia, su propio personaje. No queríamos copiar nada. Nosotras teníamos la ambición de dejarlo de lado para hacer algo, que se sintiera más real y auténtico.

“En nuestro caso, quisimos hacer un personaje con el que la gente se pudiera identificar más. Víctor tiene una hija y una esposa y los problemas del trabajo, así que fue nuestra historia”, dijo Adina Sadeanu en entrevista.

Spy/Master, que ya está disponible en HBO Max, se desarrolla durante el apogeo de la Guerra Fría y cubre una semana en la vida del personaje de ficción Victor Godeanu, interpretado por Alec Secareanu, la mano derecha y asesor más cercano del dictador rumano Nicolae Ceausescu.

La serie, que concursó durante la Berlinale es producida por HBO Rumanía Créditos: Especial

Sin embargo, Godeanu también es un agente secreto de la KGB y debe escapar de Rumania y Ceau?escu antes de que sea desenmascarado. Con solo una oportunidad de mantenerse vivo, utiliza un viaje diplomático a Alemania como trampolín hacia los Estados Unidos.

Con la ayuda de un agente secreto de la Stasi, que también es su antiguo amor (Svenja Jung, Deutschland 89), y un prometedor agente de la CIA (Parker Sawyers, Southside with You), Godeanu debe eludir a la KGB y a los espías de su propio país (Ana Ularu y Lauren?iu Banescu), siendo plenamente consciente de que su deserción está poniendo a su familia en peligro de muerte.

“Este personaje está inspirado en hechos reales. Es un personaje controvertido, una historia controvertida, una persona controvertida que es parte de la historia rumana. Por eso me fascinó, por todo lo que rodeó, su deserción. Definitivamente, es parte de la historia de la Guerra Fría. Es uno de los tantos desertores y uno de los más famosos durante la Guerra Fría y todos tuvieron que dejar atrás a sus familias.

“Es un héroe, alguien que no es ni lo uno ni lo otro y está actuando sólo por su propia supervivencia. Estos fueron los aspectos que nos parecieron fascinantes. Insisto, no es un James Bond. Creo que esta es una nueva forma de retratar estas historias”.

La serie, que concursó durante la Berlinale es producida por HBO Rumanía y Warner TV Series.