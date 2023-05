El durísimo mensaje de Dayanara Torres que podría ser una indirecta para Marc Anthony

Dayanara Torres se encuentra celebrando que hace 30 años ganó la corona como la mujer más hermosa del mundo, en una gala que tuvo lugar en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Luego de su título como Miss Universo, mantuvo un romance con el puertorriqueño con quien se casó y tuvo dos hijos, Cristian y Ryan Muñiz.

La relación entre Marc Anthony y la ex modelo no tuvo un final feliz dado que se casaron en el 2000 y se divorciaron cuatro años después. De todas formas, mantienen una relación cordial por el bien de sus hijos, incluso compartieron que Cristian se graduó de la universidad en Nueva York y aparecieron los cuatro en unas fotografías muy sonrientes.

Marc Anthony junto a sus hijos y Torres. Fuente: Instagram @marcanthony

El duro mensaje de Dayanara Torres a su ex pareja Marc Anthony

En una entrevista para el periódico Primera Hora, Dayanara Torres compartió algunos aprendizajes que tuvo tras su separación de cantante y otros noviazgos, en los cuales reveló que vivió hasta humillaciones, aunque no deja claro si fue a manos del salsero puertorriqueño, quien ahora está casado con otra ex reina de belleza, Nadia Ferreira.

Lo que expresó la ex de Marc Anthony fue: “Uno siempre le tiene miedo a enamorarse nuevamente especialmente cuando pasas por cosas tan fuertes, humillantes, tristes, pero yo no quería dar poder a ese episodio que no tiene que ver conmigo y que rija mi vida, o mis miras al amor ", explicó.

Dayanara Torres. Fuente: Instagram @dayanarapr

Ahora, Dayanara Torres disfruta de una relación de la cual se siente plena y que la hace sentir orgullosa: "Es una persona que me quiere ver triunfar, no es una persona que me quiere guardar en una cajita, al contrario, me quiere ver brillar, me quiere ver en el escenario, estoy viviendo algo totalmente diferente", finalizó.

