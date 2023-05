BTS: Jisoo "niega" que V y Jennie son novios y sorprende al ARMY con este VIDEO

Desde hace varios días, las redes sociales se han enfocado en V y Jennie, pues los idols podrían haber confirmado su relación amorosa en París. El video de la pareja K-Pop se viralizó, pues muchos debatieron si se trataba de ellos y para otras fue la prueba de que son novios.

Seguidoras de BTS y BLACKPINK han pedido respeto a la privacidad de V y Jennie, pero también se han enfocado en desmentir algunas de las imágenes, pues aún hay quienes aseguran que es falso y no hay confirmación. Sus agencias se limitaron a comentar que se trata de su vida privada y no tienen información al respecto.

Sin embargo, parece que su romance se hace cada vez más evidente. V se mostró muy amistoso con Lisa de BLACKPINK durante el evento de Celine, incluso fueron a una fiesta juntos. Pero, en un concierto reciente del grupo, su compañera Jisoo negó los rumores de V y Jennie.

Jisoo de BLACKPINK ¿niega romance entre V y Jennie?

Aunque ninguno de los idols se han pronunciado al respecto, V de BTS y Jennie de BLACKPINK ya hicieron sus primeras publicaciones en redes sociales de manera normal, sin hacer referencia a su relación. Su paseo en público fue suficiente para que algunas consideren que son algo serio.

Sin embargo, en el concierto más reciente de BLACKPINK, aparentemente Jisoo negó los rumores de V y Jennie, una fan le enseñó un cartel para preguntarle sobre la pareja, a lo que la cantante simplemente negó con una señal de "x", lo que sus fans interpretaron como una negación a las recientes noticias.

Otras creen que simplemente no quiso dar pie a más especulaciones sobre su compañera, en el video original que se compartió no se aprecia el letrero de la fan, por lo que su veracidad no está confirmada y quizás fue sacado de contexto o editado.