Belinda mostró el juvenil top ideal para el próximo verano

Belinda se encuentra contenta porque la continuación de la serie "Bienvenidos a Edén" está en vísperas de estrenarse muy pronto y además, la mayoría de las personas volteó a verla después de que Cazzu le gritó al mundo, desde una presentación en Argentina, que está embarazada de sus primer hijo.

La ex pareja de Christina Nodal escribió en las redes "no puedo creer que ya va a salir la segunda temporada de 'Bienvenidos a Edén'! Me encanta estar en España. Gracias @netflixes por darme tanto cariño", puso la cantante a través de sus historias de Instagram. No obstante, la gran mayoría de sus seguidores están contentos por verla muy bien a pesar de todo.

Belinda. Fuente: Instagram @belindapop

Con este top, Belinda hizo suspirar a sus seguidores de Instagram

La verdad que Belinda no se engancha en el noviazgo de Cazzu y Christian Nodal, pues a quedado claro que la cantante y actriz es una verdadera embajadora y referente de la moda, pues siempre que publica una instantánea lo hace cuidando cada detalle de sus atuendos y eso la hace ver mucho más bella.

Una de las prendas que usa la ex de Christian Nodal, será tendencia en este 2023 y la hace lucir excelente a la intérprete de "Luz sin gravedad" y "Bella traición". Son tops ultra ajustados, atuendo que a razón de sus seguidores le va de maravilla por su esbelta figura. Uno de éstos lo presumió en sus historias de Instagram y causó un gran alboroto.

Sin dudas que Belinda se ha posicionado como una gran influencer de la moda ya que tan solo en su Instagram cuenta con 16.3 millones de seguidores. Esto hace que las marcas de ropa busquen que la cantante se sume a ellos y así poder vender mucho más sus productos. Es decir, si lo usa Belinda, es tendencia en el verano.

