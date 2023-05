Arath de la Torre: este es el video que desató su pleito con Joanna Vega-Biestro

La conversación en redes sociales se ha tornado alrededor del actor y conductor Arath de la Torre y la presentadora de espectáculos Joanna Vega-Biestro, pues este lunes la colaboradora del matutino "Sale el Sol" hizo una revelación, dijo que el titular de "Hoy", la había amedrentado frente a su hija en una fiesta infantil en la que ambos coincidieron.

De acuerdo con lo dicho por Vega-Biestro, el actor de telenovelas como "Amigas y rivales", le reclamó por los comentarios que en alguna ocasión ella había emitido a nivel nacional en su programa, éstos tenían que ver con un video que De la Torre subió a sus redes sociales, en el que entre otras cosas, insultaba y maldecía.

Aunque ya ha pasado tiempo desde que el actor subió el video y la presentadora lo comentó al aire, al también comediante no se le olvidaron las palabras de la colaboradora de "Sale el Sol", quien confesó que en aquella ocasión lo que mencionó tenía que ver con la actitud del histrión de 48 años y destacó que sus proyectos habían fracasado.

¿Qué dijo Arath?

El video que nuevamente ha salido a relucir en diversas plataformas, muestra a un Arath molesto, que se queda por la situación del país y destaca que él si hace algo por hacerlo mejor.

"¿Están trabajando, están produciendo, están dándole algo al país, están trabajando desde su trinchera para que este país sea mejor, qué hacen por este país?... ¿le echan ganas la verdad o nomás andan ahí de 'huevones' viendo a quién critican?, dijo

Esto fue lo que denunció Joanna Vega-Biestro

"En una fiesta infantil, sin el mínimo respeto, se decide acercarme. Le dije "estoy con mi hija, respeta". Lo estoy haciendo público porque con mi hija no se va a meter Arath de la Torre. Me dice "vete a la ching#$%". No te lo voy a permitir Arath", dijo Joanna al relatar lo sucedido.

Arath ya salió tanto en el programa Hoy, como ante la prensa a ofrecer disculpas, incluso mostró el mensaje de texto que le envió a la presentadora: