VIDEO | Ana Gabriel casi al borde del llanto por esta acción de sus fanáticos en su concierto en CDMX

Ana Gabriel una vez más demostró porque es una de las mujeres con más fuerza dentro del regional mexicano, la estrella internacional recientemente llegó a México después de realizar una gran cantidad de presentaciones en Estados Unidos, la sinaloense llegó a uno de los recintos más importantes del país.

La Arena Ciudad de México es el espacio en el que realizó dos fechas consecutivas (19 y 20 de mayo) en el que hizo sold out (lleno total) reuniendo un aproximado de 22 mil personas en cada uno de los días, mismos que acudieron a ver y disfrutar de la música de la famosa cantante e intérprete de temas como “Es demasiado tarde”, “Tu lo decidiste”, “Evidencias” y “Ay amor”.

Otra de las canciones más relevantes dentro de su repertorio es “Simplemente amigos” y los asistentes se lo recordaron, pues en coro se escuchó uno de los fragmentos de la popular pieza, tanto que casi hacen que Ana Gabriel desborde en llanto, según una grabación disponible en TikTok.

Hay que recordar que Ana Gabriel tuvo varios inconvenientes al inicio de la gira por inconformidades por parte del público en Los Ángeles, en donde además fue abucheada por algunos, pues aseguraban que utilizó el recital para hablar sobre política y que no había cantado como todos esperaban.

A raíz del mal sabor de boca, días después Ana Gabriel aseguró que ya estaba cansada y que después de casi 50 años de carrera estaba decidida a terminar con todo y tomar una gran pausa para disfrutar de otras cosas en su vida, pues por mucho tiempo solo se dedicó a trabajar para darle al público lo mejor de ella.

“A pesar de hoy en este primer concierto salí a dar todo como acostumbro, esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante, me desequilibró como Artista, en 48 años de carrera jamás me había pasado esto, y asumo mi responsabilidad, pero no puedo aceptar faltas de respeto cuando lo único que traigo conmigo es mi #voz”, fue parte de lo que anunció a principios del 2023.