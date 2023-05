Santa Fe Klan desafía a la ley e improvisa concierto pese a cancelación de las autoridades

El pasado fin de semana, Santa Fe Klan tenía programado presentarse ante su público de Ciudad Juárez, Chihuahua dentro del marco de un festival, sin embargo, las autoridades del estado se vieron obligadas a cancelar el evento debido a que las condiciones climatológicas eran adversas, no obstante, el rapero no quiso acatar las órdenes de Protección Civil e improviso un mini concierto desde su camioneta en pleno estacionamiento, lo cual, dividió opiniones en redes sociales.

La presentación de Santa Fe Klan en Ciudad Juárez, Chihuahua estaba programada para la noche del sábado 20 de mayo, sin embargo, no pudo subirse al escenario debido a que Protección Civil ordenó cancelar el evento debido a que en la zona se presentaban fuertes rachas de viento y una tormenta eléctrica, lo cual, evidentemente representaba un riesgo para todos los involucrados en el evento, por lo que pidieron desalojar las instalaciones.

Tras la cancelación del evento, Santa Fe Klan realizó una transmisión en vivo en la que le explicó a sus fans lo sucedido y se mostró consternado por no poder deleitar a sus fans con sus canciones, además, señaló que no quería irse sin cantar, por lo que señaló que regresaría al escenario para ver si le permitían cantar.

“Qué onda, gente de Ciudad Juárez, valió madre, ya no nos dejaron subir al escenario porque hay un chin… aire, se puso bien feo el clima, ¿qué hay que hacer? ¿dónde cantamos o qué? ¿No nos podemos regresar? Chale, Ciudad Juárez, chale, no mam… nunca nos había pasado algo así, aquí andamos toda la raza de Ciudad Juárez una disculpa bien machín a toda la banda que estaba ahí presente, nosotros aquí andamos, yo me quería subir a cantar así con todo y aire, pero Protección Civil dijo que no se pude, una disculpa a toda la banda, ya será para la próxima, díganle a la gente de Protección Civil que no mam… que no les de miedo, como quiera polvo somos y en polvo nos convertiremos”, señaló el cantante.

Posteriormente, en redes sociales comenzaron a circular distintos videos en los que se pudo ver que, pese a las indicaciones de Protección Civil, Ángel Jair Quezada Jasso, como realmente se llama el cantante, no se quedó con las ganas de cantarle a su público y desde la ventanilla de su camioneta interpretó un par de canciones a capela para un pequeño grupo de fans, no obstante, su concierto improvisado no duró mucho debido a que todos tuvieron que ser evacuados para que se pusieran a salvo.

Cabe mencionar que, Santa Fe Klan reiteró en sus redes sociales que muy pronto volverá a Ciudad Juárez para deleitar a sus fans con sus canciones y aclaró que sí realizó el mencionado live era para que los organizadores del evento no dijeran que se canceló porque él no estaba listo o cualquier otra situación que se pudiera mal interpretar.

