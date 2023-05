Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy lunes 22 de mayo según tu signo

Inicia tu gran día con toda la magia de las cartas del Tarot, y este lunes 22 de mayo hay un mensaje muy especial para ti; pues seguramente necesitas una respuesta o guía a esa situación que te tiene preocupada, preocupado o preocupade, no importa si tiene que ver con el amor, el dinero, trabajo, familia o lo que sea, a veces solo queremos un empujoncito para saber lo es bueno y lo que no lo es tanto y la ayuda del tarot siempre, pero siempre es buena.

Ya sea que creas o no creas en esta herramienta adivinatoria recuerda siempre leer con mucho respeto lo que interpreta cada carta, ya sea un arcano mayor o uno menor.

La carta del día

Es importante recordarte que la lectura de tarot de este lunes 22 de mayo tiene un mensaje muy especial para ti, sin embargo, si en la lectura de este día no hay nada que resuene con lo que hay en tu vida es muy importante que dejes ir el mensaje y deja fluir la energía.

Así que sin más preámbulos la lectura de este lunes 22 de mayo sale la carta del mago del tarot Rider Waite. La presencia de esta carta es algo muy positivo pues indica energía, salud y una gran fuerza de voluntad; tu creatividad y tu empeño están al máximo servicio de tus deseos, en tu vida habrá nuevos comienzos y todo se torna muy positivo.

Amor

Si estas soltero o soltera es un gran momento para el amor pues marca la llegada de una persona nueva a tu vida con la cual tendrás mucha compatibilidad y las cosas se darán naturalmente; mientras que para los que están en pareja habrá tanto amor de por medio que comenzarán a hablar de llevar la relación a un pasó más adelante ya sea matrimonio o hijos.

Trabajo

Has estado un poco apretado en el dinero, no te preocupes, es que gastaste demasiado pero esta mala racha ya se va y el dinero llegará a ti como un aumento de salario, o si eres tu propio jefe en tu negocio éste estará lleno de nuevos clientes así que no te preocupes.

Salud

Si te has estado sintiendo mal estos últimos días, tus malestares terminarán en breve pues con la presencia de esta carta se auguran que todos los males se van de tu vida.

