Mantén la respiración antes de saber la razón por la que un amigo de Karol G no sube fotos con ella

Karol G es una de las artistas colombianas que ha sabido edificar su carrera a base de grandes éxitos y que con su carisma se ha rodeado de un incondicional fandom. La nacida en Medellín se encuentra atravesando un gran presente profesional y su carrera parece no tener techo.

Karol G posando. Fuente: Instagram @karolg

“La Bichota” se encuentra preparando una gira por Estados Unidos en la que presentará las canciones de su último disco “Mañana será bonito”. Karol G además prepara su regreso a Colombia donde se mudará tras dejar Norteamérica con intenciones de volver a vivir en la tierra que la vio nacer.

La razón por la que un amigo de Karol G no sube fotos con ella

Karol G tiene más de 63 millones de seguidores en sus redes sociales u en su cuenta de Instagram comparte contenido sobre sus viajes, espectáculos y eventos a los que asiste. Entre algunas de las imágenes que ha posteado, aparece el influencer Daiky Gamboa, uno de los mejores amigos de la artista.

Karol G y Daiky Gamboa. Fuente: Instagram @daikygamboa

Recientemente, Daiky Gamboa respondió a sus fanáticos el por qué casi no comparte fotografías junto a su amiga Karol G. “A Carolina todo el mundo le pide fotos todo el tiempo, yo que soy su mejor amigo quiero ser ese espacio libre de eso y he logrado que nuestra amistad se base en el amor y la alegría, no en fotos”, respondió el influencer.

El posteo de Daiky Gamboa. Fuente: Instagram @daikygamboa

El amigo de Karol G mencionó además que no quiere que la gente lo acuse de querer sacar rédito personal de su amistad con la colombiana. Así, Daiky Gamboa dejó en claro los motivos por los cuales no abundan fotos juntos en su cuenta de Instagram y reforzó además la idea del gran cariño que se tienen para acompañarse en los buenos y malos momentos.

