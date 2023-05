"Hay personas falsas": Nodal revive polémica con J Balvin al confesar que lo bloqueó

Después de casi un año de la pelea que sostuvo con J Balvin, Christian Nodal volvió a hablar al respecto y revivió la polémica debido a que confesó que aunque conversó con el reguetonero colombiano, lo bloqueó de redes sociales. El cantante de regional mexicano por fin se sinceró y dio a conocer por qué contestó tan fuertemente a los comentarios que le hizo el intérprete de "Mi Gente", quien aparentemente sólo quería hacer una broma.

Este sábado se estrenó el nuevo episodio de "Tirando bola", un programa en donde el standupero Franco Escamilla entrevista a varias personalidades, desde influencers hasta actores y cantantes. Esta vez fue el turno de Nodal, quien habló de su carrera y de algunos temas personales, como aquella discusión que tuvo en redes sociales con J Balvin, que después de publicar una foto del intérprete de "Botella tras botella" provocó su furia por lo que le escribió una canción.

Nodal confiesa que bloqueó a J Balvin tras su pelea

El cantante, de 24 años, reconoció que en aquel momento estaba pasando un mal momento en su vida, por lo que le molestó mucho las burlas del reguetonero, quien retomó un meme en el que Nodal se parecía a él. Hay que recordar que por esas fechas, el ídolo de regional mexicano acababa de terminar con Belinda, con la que tuvo un intenso romance, pero que lamentablemente terminó en medio de una fuerte polémica.

Nodal confesó que no estaba pasando un buen momento cuando J Blavin lo atacó Foto: Especial

“Cuando alguien te echa carrilla de algo, pero no conoces a la persona. Si yo no te conozco, no voy a llegar contigo a decir algo que te pueda sacar de pe*o. Yo estaba en una etapa muy mala de mi vida y encima había un contexto más privado de mensajes, entonces yo creo que el compa nada más quería hacer un dueto o algo”, destacó el ahora novio de Cazzu, el cual agregó que no quería más chistes sobre él, sobre todo de una persona con tantos seguidores como el intérprete de "Que más pues?".

“Yo ya venía como ‘no voy a hacer el meme de nadie más’. Menos de un wey que tiene un chingón de millones, ni lo topo, ni lo conozco, ni nada y pues me le fui encima”, recordó Nodal sobre su reacción después de que el cantante publicara aquella foto y posteriormente lo siguiera provocando. De hecho, de ese arranque surgió el tema llamado "Girasol", en el que Christian le contestó siguiendo el ejemplo de Residente con su "tiradera" con Bizarrap.

Franco Escamilla reconoció que le agradó mucho el lado malvado de Christian Nodal, sin embargo, el intérprete indicó que ya nunca más lo van a volver a ver, dejando claro que en estos momentos está más tranquilo con su vida a lado de Cazzu, quien actualmente está esperando un bebé. Asimismo, destacó que sí conversó con J Balvin, no obstante, le restringió el acceso a sus cuentas oficiales debido a que no lo considera una "persona real".

“Sí hablé con él, pero siento que hay personas reales y personas falsas... ya todo bien... ya está bloqueado”, concluyó Nodal, quien por fin rompió el silencio sobre su actual relación con José Álvaro Osorio Balvin, nombre real del artista. Al parecer ambas celebridades no quedaron en buenos términos, y aunque ya no se atacan, el intérprete resaltó que no hay convivencia alguna.

