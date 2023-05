El nieto del "Indio" Fernández llega a Cannes, revela que el director no fue su inspiración en el cine

Eduardo Moreno Fernández trae el amor al cine en las venas, su abuelo era el director mexicano Emilio “Indio” Fernández, sin embargo, fue su abuela Martha la que lo acercó al séptimo arte al ponerlo a ver películas de todo el mundo; ahora llega al Festival de Cannes con el corto “Glaciar”.

“Es chistoso, pero entré al cine por mi abuela Martha, porque siempre fui un niño muy inquieto y al mismo tiempo tímido; y ella era la que me decía -acércate, vamos a ver películas-, me ponía las de James Bond y muchos otros famosos. Entonces hablar de cine más que pensar en mi abuelo, me hace recordarla a ella, porque me enseñó a imaginar”, contó Moreno Fernández.

Tan fascinado quedó con lo mucho que volaba su imaginación que al terminar la preparatoria decidió estudiar cine, pero no pudo ingresar a las escuelas públicas, y tampoco contaba con los recursos para las privadas. Pero nada detuvo su sueño, meses después logró asistir a la filmación de la cinta “El carnaval de Sodoma”, de Arturo Ripstein, quien le permitió asistir todos los días al set.

“Pedí estar todo el día y estuve doce horas ahí parado viendo lo que hacían, que para mí era mágico y al final le pregunté a don Arturo si podía ir todos los días… A la semana yo creo que se apiadaron de verme y ya me mandaban por los cafés o que saliera de extra, hice muchas cosas en esa película”, recordó.

En 2006 lanzó su primer cortometraje, “Mellow Yellow”, ya ha hecho 11. En 2010, lanzó su primera película “Si tan solo pudiéramos dormir esta noche”, siendo reconocido en varios festivales, abriéndose camino por su propio trabajo.

“Algo que siempre busqué es que me conocieran a mí. También yo quería conocer qué cineasta era y soy el único que se dedica al cine en mi familia, y sabiendo que mi abuelo era esa figura, quería ganarme un lugar… Ahora es hasta terapéutico ver mi material y hasta los premios que he ganado”, señaló.

Entre estos logros está llegar al Festival de Cannes con el cortometraje “Glaciar”, el cual será exhibido en la sección del Short Film Corner, y en el que toca un tema que le inspiró su familia: la falta de trabajo para los adultos mayores.

“La idea viene de situaciones que han enfrentado personas de mi familia y de cuestiones que me he enterado, porque a veces hasta con 30 años ya estás grande para un trabajo, entonces ya tenía muchas ganas de abordar el tema en el cine”, mencionó.

Aunque el material está fuera de la competencia oficial, está feliz con la oportunidad de ir a conocer a otras figuras que lo ayuden a levantar su segunda película. Ya que considera que eso es lo mejor de ir a los festivales, que permiten presentar el corto a más personas y contactar con más productores.

