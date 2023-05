Desde la playa, la ex de Marc Anthony se llevó todas las miradas

Shannon de Lima de 34 años de edad, es una reconocida modelo venezolana que conquisto el corazón de su audiencia gracias a su increíble talento como también su carisma. Además, consiguió ser conocida internacionalmente cuando estuvo en pareja (y fue su esposa) por más de dos años con el famoso cantante Marc Anthony.

Shannon de Lima, además de ser una increíble modelo ha sido considerada como una influencer por sus más de 2.5 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram donde suele compartir imágenes de las marcas con las que trabaja mostrando diferentes opciones de outfit, maquillaje y peinados únicos. Como si no fuera poco es dueña de un admirable físico ya que es muy constante con sus entrenamientos diarios y el cuidado que le brinda a su alimentación.

Shannon De Lima posando. Fuente: Instagram

Razones para ser una de las mujeres más queridas del mundo no le faltan a Shannon. La que fuera esposa de Marc Antonhy por tres años, también ha sido reconocida por llevar romances con otras celebridades famosas, como el boxeador y ex campeón del mundo, Canelo Álvarez, el ex futbolista colombiano James Rodríguez, quien hasta el momento sigue reaccionándole a publicaciones y su más reciente novio fue el actor Alejandro Speitzer.

Con un coqueto traje de baño, Sha de Lima enamoró a todos

A Sha De Lima no le cuesta combinar atuendos con accesorios y fue justamente lo que hizo en su último posteo de Instagram para que miles de usuarios le regalen un like, un mensaje o un saludo para que siga adelante con su hermosa vida.

Se trata de un traje de baño blanco, del que solo dejó la parte superior. Abajo posó con un pantalón color beige sobre la arena que dieron con sus pies descalzos. En la cabeza, Shannon de Lima optó por un gorro piluso de color amarillo, que combina con su cabello.

