Así se ve hoy "Gretchen" de "Chicas Pesadas" a sus 40 años de edad

Una de las películas más populares y que ahora es considerada de culto es "Chicas Pesadas", producción que a pesar de tener alrededor de 20 años de haberse estrenado sigue contando con muchos fanáticos. Los admiradores de esta historia han visto como Lindsay Lohan y Rachel McAdams se transformaron en unas actrices de renombre, sin embargo, le han perdido la pista a personalidades como Lacey Chabert, quien interpretó a "Gretchen", y que ahora tiene 40 años de edad.

En 2004, se lanzó en los cines "Mean Girls", una película escrita por comediante Tina Fey y basado en la novela "Queen Bees and Wannabes" de Rosalind Wiseman. La historia fue protagonizada por Lindsay Lohan que interpretó a "Cady", una joven que se muda a Estados Unidos después de vivir en África y descubre que la vida escolar es mucho más voraz que la selva, sobre todo por la presencia de "las plásticas", un grupo de chicas populares liderado por "Regina George" (Rachel McAdams), la cual es seguida por "Gretchen" (Lacey Chabert) y "Karen" (Amanda Seyfried).

Así se ve hoy "Gretchen" de "Chicas Pesadas"

La película marcó la carrera de las protagonistas, ya que tuvo mucho éxito en taquilla, pues tan sólo en su primer fin de semana, la cinta recaudó $ 24,4 millones en casi 3 mil cines en los Estados Unidos. En total el filme generó $129 millones en el mundo y recibió buenas críticas por parte de los expertos en el séptimo arte al considerarla una de las mejores comedias, asimismo, sus protagonistas fueron reconocidas con premios como los MTV Movie Award.

Lacey Chabert interpretó a "Gretchen" en "Chicas Pesadas" IG @thereallacey

En tanto, Lacey Chabert ya era conocida en la industria antes de participar en "Chicas pesadas", debido a que desde muy joven actuó en obras como "Los miserables" de Broadway. Asimismo, se hizo famosa gracias a la serie de "Cinco en familia" en la que interpretó a "Claudia Salinger"; al respecto de su participación la actriz dijo "Tuve que descubrir todo acerca de aquel programa, mi primer beso, mi primer sujetador. Tenía 11 años cuando comencé".

Después de estar en la cinta protagonizada por Lindsay, siguió trabajando en la industria del entretenimiento en películas como "Be My BabyTiffany", "Black Christmas", "Los fantasmas de mis ex" y "Family for Christmas", por mencionar algunos de sus proyectos, mientras que en televisión destacó como actriz de doblaje en "The Spectacular Spider-Man" como Gwen Stacy y en "Young Justice" en el personaje de Zatanna Zatara.

Actualmente, Chabert, de 40 años, está vigente con la película "The Dancing Detective: A Deadly Tango" que se estrenó hace un par de semanas en la plataforma de Hallmark. La actriz se encuentra muy activa en la industria y con una vida plena, pues también está casada con Dave Nehdar desde 2013 y tiene una hija que se llama Julia Mimi Bella.

La actriz luce igual a sus 40 años de edad IG @thereallacey

