VIDEO: Pedro Infante tenía nexos con el narcotráfico y así lo confirma su familia

Han pasado 105 años desde que, en Mazatlán, Sinaloa, nació uno de los ídolos más grandes de México, se trata de Pedro Infante Cruz, mejor conocido simplemente como Pedro Infante, quien fue reconocido como el héroe de muchas películas y el amante de diversas mujeres a través de icónicos filmes que han quedado inmortalizados en la memoria de los mexicanos.

El famoso artista escénico y músico nació en una familia llena de arte, la cual a la vez siempre fue muy amorosa y humilde, teniendo entonces una infancia repleta de momentos emotivos, lo que le daría su peculiar sentido de sensibilidad y amplitud de emociones a la hora de actuar y expresarse en la gran pantalla.

Sin embargo, en la vida del “Ídolo de México” no todo fue perfecto ni tampoco sencillo, pues de acuerdo por lo revelado recientemente por César Augusto Infante, nieto de Pedro Infante, a través de una entrevista en YouTube, el también conocido como “Ídolo de Gúamuchil” enfrentó diversos momentos difíciles en su carrera, especialmente en lo que refiere a temas derivados de su poder, pues hubo quien se aprovechó de eso.

Pedro Infante traficaba drogas y armas

Esto fue confirmado por un familiar de Pedro Infante, se trata de Cesar Augusto Infante, quien reveló que su abuelo formó parte de una red de narcotráfico sin que él lo supiera, sino hasta mucho tiempo después. “Sí lo fue, pero no de una manera en la que fuera consciente, y cuando se quiso salir de ese ambiente, ya no pudo”, asegura a través de una conversación con el youtuber Gusgri.

El nieto del ídolo de México reveló que el famoso transportaba armas y drogas en sus avionetas, sin embargo, no fue descubierto, pues las autoridades aéreas, al ver que era Pedro Infante, no realizaban el protocolo de revisión. Asegura que cuando el amigo de Jorge Negrete se dio cuenta y le dijo a los sicarios que no quería formar parte de eso, ellos le aseguraron que ahora que solamente había dos salidas: la muerte o la cárcel.

Durante la charla con Gusgri, el invitado menciona que tras ese suceso en el que quisieron silenciar a su abuelo, luego de que este fuese usado por diversos grupos, incluso el narcotráfico, aprovechándose de la figura que era, fue recluido en lugares como la cárcel de Lecumberri, hoy Archivo General de la Nación, para el final del abuso en una prisión militar en Sonora.

"Lo mantenían drogado, porque querían volverlo loco y que perdiera la memoria... él decía de tanta tortura, 'ya mátenme', le decían 'no es que la orden es matarte en vida'", dijo César Augusto en la polémica entrevista en donde asegura que su abuelo murió hasta el 2013.

