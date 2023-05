VIDEO | Cristian Castro confiesa que quiere volver a casarse porque: "tristemente estoy sin pareja"

Con 48 años de edad y habiendo pasado ya por separaciones amorosas complicadas, es que Cristian Castro actualmente radica en el sur del continente, lugar donde reside por la simple razón de sentirse más cómodo para vivir y trabajar. Aunado a esto, Cristian es una de esas personas que necesita trabajar en la paz de sus sentidos para ser feliz, para sentirse en equilibrio.

Así lo manifestó él mismo hace un tiempo al aclarar la razón de vivir en Punta del Este. Derivado de esto mismo, surgió la duda sobre si estaba solo o en pareja, algo que reveló una respuesta sincera y particular por parte del cantante mexicano.

También expresó que sí desea volver a entablar una relación de pareja a largo plazo. Cabe recordar que ha estado casado tres veces.

Cabe recordar que hace poco tuvo un escándalo, donde se indicó que ofreció un encuentro íntimo a una modelo.

Cristian y su residencia en Sudamérica

Cristian Castro está algo alejado de México y sus reflectores. Por lo tanto, es natural que surjan videos constantemente donde él está en algún país sudamericano, ya sea en un concierto o en las fiestas de sus amigos.

"Estoy teniendo una vida muy tranquila, me gusta la tranquilidad del sur", precisó.

Luego de esto, fue aún más claro al expresar sobre si se entera de temas relevantes donde incluso están inmiscuidos sus amigos famosos.

"No me entero de nada porque vivo en mi mundo", confesó.

Desea volverse a casar

En la misma referencia de estar en su mundo y no enterarse de nada, Cristian aceptó que su amigo Marc Anthony no le había invitado a su boda. Por lo tanto envió en ese momento un mensaje especial: "Me parece que es un compañero que se merece el amor, todos estamos buscando lo mismo".

En cuanto a la última parte de ese saludo a Marc, el hecho de que Cristian exponga su necesidad por tener alguien a quien amar y le ame llevó a la gran pregunta, sobre si quiere volverse a casar.

"Tristemente estoy sin pareja hace bastante tiempo, hace mucho. Y sí me gustaría muchísimo volverme a casar", refirió.

