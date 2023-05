Michael J. Fox asegura que no llegará a los 80 años porque el Parkinson “toca su puerta”

A pesar de haber tenido éxito en muchas obras, Michael J. Fox ganó fama mundial tras protagonizar la saga de "Volver al Futuro" bajo el papel de Marty McFly. Sin embargo, a pesar de haber tocado la cima de la popularidad, a la edad de 29 años el Parkinson apareció para no irse jamás. Pasó poco tiempo para que los síntomas se manifestaran y lo alejaran del mundo del espectáculo. Ahora, a sus 61 años de edad, retomó el tema y reveló lo duro que ha sido su vida desde entonces y que no se imagina continuar así hasta que tenga 80.

Después de verse incapacitado para trabajar en lo que más amó, el actor canadiense se dedicó a generar conciencia sobre éste mal, así como la recaudación de fondos para la investigación científica del padecimiento. De igual forma, se ha dedicado a escribir libros donde da cuenta de cómo recibió el diagnóstico y cómo terminó por aceptar la enfermedad.

Aunque se ha mostrado optimista desde entonces, parece que las cosas están cambiando ya que reveló que el Parkinson "está llamando a la puerta con fuerza" debido a que los temblores que sufre son cada vez más intensos, lo que representa un riesgo latente de caídas y por ende, fracturas.

En noviembre del 2022 Michael J. Fox dejó a todos sorprendidos cuando confesó que su rostro, brazos y una mano se habían lastimado por las caídas que tuvo. Es por esta razón que no se imagina viviendo hasta la edad de 80 años con éste mal incurable.

"Caerse es lo que te mata cuando tienes Parkinson. Es caerte, aspirar comida, tener neumonía. Todas esas formas sutiles en las que la enfermedad te atrapa. Uno no muere de Parkinson, muere con Parkinson. Sí, he estado pensando en la mortalidad y en todo esto. Y no voy a llegar a los 80 años, no voy a llegar a 80", afirmó el histrión durante una entrevista para la cadena CBS.

