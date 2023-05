Mariana Seoane acepta que se besó con el "Güero" Castro y revela su verdadera relación

Después de que una famosa revista de espectáculos publicara unas fotografías en donde se ve a Mariana Seoane basando a José Alberto "El Güero" Castro, la cantante y actriz rompió el silencio y admitió que sí le dio un "pico" a al productor de Televisa, pero negó que esté en una relación con él. La artista, de 46 años, reveló cuál es el verdadero vínculo que hay entre ellos, pues aseguró que se tienen mucho cariño.

La intérprete de "Mermelada" y "Me equivoqué" destacó que si besó al ex esposo de Angélica Rivera, pero destacó que no tienen una relación sentimental como aseguró la revista Tv Notas. Por otra parte, indicó que son amigos desde hace muchos años y que ella acostumbra darle "un pico" a sus seres queridos, pues no sólo saluda así a sus amistades cercanas, sino también a sus mamá y a su papá, ya que de esta forma le demuestra cariño.

"Sí vi las fotos, pero luego piensan muchas cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Es un beso cariñoso, un picorete que a veces le doy a mis amigos que quiero tanto. A mi mamá la beso en la boca, a mi papá le doy un picorete", aseguró la actriz que próximamente llegará a las telenovelas en una producción del "Güero" Castro, que se predice llevará el nombre de "Tierra de esperanza", proyecto en el que por primera vez trabajará con su amigo que ahora la coloca en la polémica.

Ésta es la relación entre Mariana Seoane y "El Güero" Castro

La cantante negó tener un noviazgo con Castro, 59 años, pero dijo que es una persona extraordinaria de la que cualquiera se pudiera enamorar. "Tengo una excelente relación con él. Somos amigos desde hace mucho tiempo, es la primera vez que trabajamos juntos. Estamos felices haciendo esta novela. Nos encontramos en ese restaurante, yo iba con otra amiga, y luego me quedé platicando con él. De verdad es un ser extraordinario. ¿quién no se puede enamorar de un hombre así?".

Mariana Seoane aclaró que en este momento está soltera e indicó que si en algún momento inicia una relación con José Alberto "El Güero" Castro lo anunciará a sus fan y a los medios de comunicación. "No estoy cerrada al amor. Yo estoy soltera. Si él y yo llegamos a tener una relación lo vamos a decir, pero por el momento sólo hay una hermosa amistad con mucho amor y respeto porque nos admiramos mutuamente nos caemos increíble. Veremos que pasa con el tiempo", sentenció la actriz y cantante.

En tanto, Seoane, de 46 años, destacó está retomando sus proyectos, esto después de que tuviera problemas de salud por un tumor en el cuello que le pudo haber afectado sus cuerdas vocales. Sin embargo, ahora se encuentra recuperada y próximamente le dará vida a la villana del melodrama del "Güero" Castro, con el que no descarta iniciar una relación sentimental, sine embargo, apuntó que en este momento está disfrutando de su compañía como un amigo.

