5 fotos en las que Jennie de BLACKPINK se confirma como la más bella del k-pop

Jennie es una de las idols más importantes en la industria del k-pop, pues pertenece al grupo BLACKPINK y además ha formado una carrera como solista. Actualmente, también es considerada una de las artistas más bellas de la industria, por eso es la imagen de varias marcas de moda que la incluyen en sus campañas y la llevan a los eventos en donde presentan las colecciones para cada temporada, llevándose las miradas de los admiradores y la prensa internacional.

La cantante debutó junto a Rosé, Lisa y Jisoo en 2016 y a partir de ese momento comenzó su carrera en ascenso. Debido a su popularidad y talento, la intérprete de "Solo" ahora tiene muchos fanáticos que no sólo la siguen por su trabajo en la industria musical, también porque se ha convertido en un ícono de la moda, pues en sus fotos de redes sociales como Instagram, muestra que tiene un estilo elegante y juvenil, que muchas personas que la admiran quieren replicar.

Jennie y sus 5 fotos en las que luce más bella

La intérprete, de 27 años, ha tenido la oportunidad de colaborar para marcas de lujo como Chanel y Calvin Klein, también ha salido en portadas de las revistas de moda Vogue y ELLE, por mencionar a algunas, confirmando que gracias a su belleza y estilo es una de las celebridades más aclamadas que hay en la actualidad. Con cada una de las fotos que comparte, la idol deja claro que también tiene mucho futuro en la industria de la alta costura.

IG @jennierubyjane

IG @jennierubyjane

Jennie no sólo trabaja en la música y en la industria de la moda, también ha comenzado a formarse como actriz, ya que recientemente participó en "The idol" una serie de HBO Max, en donde comparte créditos con artistas de la talla de The Weeknd. La historia se basa en el romance entre una cantante pop (interpretada por Lily-Rose Depp) y el enigmático líder de culto, que es encarnado por el cantante de "Blinding Lights" y "Call Out My Name".

IG @jennierubyjane

En tanto, actualmente la idol se encuentra en medio de la polémica debido a su supuesto romance con V de BTS, con el que supuestamente se le vio paseando tomados de la mano en Paris, Francia, lugar en el que ambos se encuentran por sus agendas de trabajo, ya que mientras Jennie está próximo Festival de Cine de Cannes, Tae, como le dicen de cariño, estuvo en el país por sus compromisos con la marca de diseño CELINE.

Después de que se desatara un debate en redes sociales entre el ARMY y el BLINK, ya que mientras hay quienes apoyan la presunta relación, existen otros están descontentos e incrédulos; las agencias HYBE y YG Entertainment hablaron brevemente al respecto y sólo se limitaron a decir: "No sabemos debido a que se trata de la vida privada de los artistas", por lo que aún los fanáticos están desconcertados con la situación.

IG @jennierubyjane

IG @jennierubyjane

SIGUE LEYENDO:

VIDEO| La reacción de Jungkook al ver a Jennie de BLACKPINK y Taehyung de BTS juntos