Entre lágrimas, Irina Baeva y Gabriel Soto hablan de su relación actual

La relación entre Irina Baeva y Gabriel Soto nuevamente dio de qué hablar, pues recientemente hablaron sobre cómo se encuentran actualmente, esto después de que se dijera que estaban separados. Al sincerarse, la pareja no pudo aguantar las lágrimas y revelaron si sus planes de boda siguen en pie tras toda la polémica que han vivido debido a los rumores de que terminaron con su compromiso desde hace varios meses.

Después de que se especulara que se habían separado, Gabriel Soto e Irina Baeva se han visto más unidos que nunca, ya que recientemente acudieron al programa de YouTube "Pinky Promise", que es conducido por Karla Díaz de JNS. En la emisión los artistas conversaron sobre su relación como pocas veces y admitieron que están aplazando la boda, sin embargo, la actriz, de 30 años, indicó que esto se debe a que sus padres no pueden viajar a México desde Rusia a causa del conflicto bélico que se está desarrollando en la zona.

“Me da igual cómo sea la boda, pero mi sueño es que mi papá me lleve por el altar y me entregue, eso para mí es sumamente importante, o sea, lo demás si quieren que no haya fiesta, que no haya nada, pero ese momento se me hace lo más bonito, lo más especial, y de verdad quiero que sea así. ¿Para qué quiero invertir en una boda donde no van a estar las personas más importantes?, que son mi mamá, mi papá, mi hermana”, destacó la celebridad.

Irina Baeva y Gabriel Soto lloran al sincerarse sobre su relación

Durante la conversación, los actores se mostraron muy cariñosos debido a que comenzaron a hablar de su romance. Primero, Soto, de 48 años, indicó que es una de las mujeres más inteligentes que conoce, por eso está enamorado de ella. Por su parte, Irina resaltó que si bien no sabe si el protagonista de "Mi camino es amarte" es el amor de su vida, ya que desconoce qué pasará en el futuro, quiere formar una familia con él.

Casi al finalizar el programa, la pareja se puso aún más sentimental, ya que aprovecharon para declararse su amor. Irina comenzó a agradecerle por su cariño y enseñanzas, por lo que en ese momento comenzaron a correrle las lágrimas de los ojos. “Podría ser un momento bonito por darte las gracias por tantas cosas que me has enseñado como la generosidad, como la nobleza, como la sensibilidad, (...) darte las gracias por darme una familia mexicana, sabes que es sumamente importante para mí, y por siempre estar ahí para mí, independientemente de todo y a pesar de todo, te amo”, destacó la artista rusa.

Irina Baeva y Gabriel Soto se declaran su amor IG @irinabaeva

En tanto, cuando fue el turno de Gabriel Soto se le quebró la voz al darle las gracias a su novia por los momentos vividos, pero sobre todo por la relación que tiene con sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda, quienes son producto de su relación con Geraldine Bazán. "Pinky Promise (prometo) hacerte la mujer más feliz todos los días, de darte todo mi amor, toda mi comprensión y gracias a ti por enseñarme también tantas cosas, por esa tenacidad, por querer a mis hijas, que sabes que son lo más importante para mí, y por ser la gran mujer que eres, te amo”, destacó.

SIGUE LEYENDO:

Gabriel Soto: así reaccionó el actor cuando le preguntaron por su boda con Irina Baeva

Irina Baeva da lecciones de moda en minifalda de volados y botas mineras