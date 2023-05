Siga de BTS habla por primera vez de sus preferencias y sorprende al ARMY con esta respuesta

Suga de BTS es conocido por ser compositor, productor y rapero de la boyband y dentro de la industria K-Pop. En años pasados, era tachado por sus compañeros y fans como "abuelo", debido a su personalidad tranquila y reservada, pero no ha dudado de hacer declaraciones "sin pelos en la lengua".

Recientemente, Suga de BTS finalizó su gira por Estados Unidos con su disco "D-Day", el rapero continuará en su etapa por Asia para despedirse de sus fans antes de irse al servicio militar en algún momento del 2023. En su faceta en solitario, el rapero se ha dejado ver como nunca antes, mucho más transparente y directo con sus fans.

Este rasgo de su personalidad se ha dejado ver en algunas de sus entrevistas, incluso las letras de sus canciones, pues Suga de BTS no teme revelar su forma de pensar.

Suga de BTS aclara que no hay etiquetas en el amor

Durante sus primeros años, BTS ofreció una entrevista para un medio japonés y la respuesta de Suga sorprendió a sus fans, pues al parecer no pone etiquetas a las personas a la hora de juzgarlas o de tener preferencias. El rapero fue cuestionado sobre su tipo de chica ideal y esto fue lo que dijo:

No tengo un tipo... no se limita a una chica

Suga de BTS explicó que se concentra en la personalidad de la persona y la atmósfera a su alrededor. Algunas fans se sorprendieron, pues creen que dejo abierta la posibilidad de que no tiene etiquetas en el amor, aunque otras prefieren no especular sobre sus preferencias. ARMY también consideró que su respuesta es sobre conocer personas en general y no de forma romántica.

Suga de BTS quiere estar lejos de su novia

Al parecer, en otra entrevista, Suga de BTS dejó en claro que no tiene tiempo para una relación, pues está muy comprometido con su carrera, ya que la música es su gran pasión. Sin embargo, una de sus declaraciones fue sobre tener una pareja a la distancia, ya que no es fan de verse todos los días con la misma persona.