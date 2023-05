Jack Harlow debuta como actor en el remake de “White Men Can’t Jump”

Con 13 años en la industria musical, 10 profesionales, el rapero Jack Harlow fue invitado a protagonizar el remake de “White Men Can’t Jump”, lo que le permitió darse un respiro de la industria musical y conocer más a fondo esta nueva disciplina que lo ha sorprendido gratamente.

“Terminé de grabar el disco y fui a filmar esto. Por lo tanto, fue un hermoso escape del lugar en el que estaba. Fue interesante salir de la monotonía de la música y fue fenomenal. Quiero decir, todos los días, esperaba con ansias aparecer. Y me encanta mi oficio, pero me gusta ver a tanta gente, literalmente, había un mundo en el set”, contó el estadounidense.

Harlow interpreta a “Jeremy”, papel que en la cinta original de 1992 hizo Woody Harrelson, el coprotagonista es “Kamal”, al que interpreta Sinqua Walls, y la cinta es dirigida por el cineasta Calmatic.

Pese a que era su primer personaje, Jack logró entablar una buena química con su compañero, al grado que al final del rodaje, sólo con verse sabían cómo moverse para dar vida a ese par de estafadores que jugando básquet esperan ganar dinero extra: “Teníamos una gran química y todo el rodaje fue sólo diversión, quiero decir que era algo que no vivía desde la escuela y eso me gustó mucho”.

Pese a que era su primer personaje, Jack logró entablar una buena química con su compañero Créditos: Especial

En ese sentido, Walls reconoció el profesionalismo con el que el rapero llegó, porque antes de entrar al set, lo llamó para repasar algunas líneas del guion y conocerse un poco, sobre todo porque no se habían visto nunca antes: “He trabajado en este negocio por un tiempo, he tenido un montón de compañeros de reparto y puedo, honestamente, contar con la mano las personas que me han llamado para conocernos antes, y él es uno de ellos”.

Salud mental

Pero otras de las cosas que Sinqua destacó de esta nueva versión, es que profundizan más en el tema de la salud mental, porque considera que la sociedad está viviendo un momento tan caótico, que mucha gente está “afligida y luchando” contra sus emociones.

Para Calmatic, su mejor contribución a esta entrega es retratar Los Ángeles como no se hizo en la primera, dar a conocer otros lugares donde el baloncesto también se juega, y para presumir en general, la ciudad. “Es un L.A. que el mundo no ha visto todavía. Es Los Ángeles en la que crecí y también es muy influyente”, dijo.

SEGUIR LEYENDO:

Christian Nodal habla sin miedo sobre los “Corridos tumbados” y dice: “son mucho más explícitos, sin tanta poesía”

Miguel Bosé gana demanda a su expareja y se declara que no es el padre de los hijos de Nacho Palau

dhfm