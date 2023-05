Conductor de "Sale el Sol" confiesa si le quitó su lugar a "El Burro" Van Rankin de "Miembros al Aire"

Después del escándalo que generó la salida de Jorge "El Burro" Van Rankin del programa "Miembros al Aire", ahora el conductor de "Sale el Sol", Jean Duverger, rompió el silencio y confesó si le quitó el lugar al conductor, pues hace unos días se confirmó que será uno de los integrantes fijos en la emisión de Unicable. El actor se puso muy nervioso al hablar del tema, sin embargo, destacó que efectivamente está sustituyendo a uno de los presentadores.

La mañana de este jueves, los conductores del matutino de Imagen Televisión se encontraban haciendo la dinámica "Trapitos al Sol" en donde hablan de algunas intimidades y se animan a revelar sus recientes polémicas, por lo que fue en esa sección cuando Duverger fue cuestionado sobre su presencia en el programa en el que estaba "El Burro". La periodista Ana María Alvarado, que se encarga de este juego, encaró al también actor para que hablara sobre su incorporación a la emisión de "Miembros al Aire".

Jean Duverger confiesa que sí sustituyó a un integrante de "Miembros al Aire"

"¿Es cierto que por tu culpa, por su santa culpa se quedó sin trabajo "El Burro" Van Rankin?", preguntó la periodista de espectáculos a su compañero de Imagen TV, tomándolo por sorpresa, ya que se puso muy nervioso y comenzó a reír, mientras los demás integrantes y los miembros de la producción del matutino empezaron a hacer bulla, y algunos quedaron boquiabiertos con el cuestionamiento directo que hizo Alvarado.

Jean Duverger confirmó que será parte de "Miembros al Aire", sin embargo, dijo que no fue por su culpa que despidieron al ex conductor de Hoy. El presentador explicó en su intervención que realmente entró al programa en sustitución de Yordi Rosado, quien dejará el proyecto debido a que tiene otros trabajos que tiene que atender.

"Mi Burrito, al que conozco desde hace años y quiero y adoro, ya no está en 'Miembros al Aire'; que es una cosa que yo desconozco. Yo sí entré a 'Miembros al Aire' ya como un miembro oficial. Entré en lugar de Yordi Rosado, porque Yordi tomó la decisión por exceso de trabajo de hacerse a un lado por el momento", dijo el conductor de "Sale el Sol", quien descartó que le haya quitado el trabajo a alguno de los dos integrantes del programa, que ha renovado a sus presentadores.

Estas declaraciones surgen después de que "El Burro" Van Rankin hiciera un video en el que anunció que lo corrieron de "Miembros al Aire", en el video se mostraba muy molesto por la decisión y la forma en el que lo hicieron. Sin embargo, días después aclaró que había quedo en buenos términos con la empresa. Ahora se dice que el también locutor podría integrarse al nuevo reality de "La Casa de los Famosos México", en donde habrá celebridades como Paul Stanley, quien fue su compañero en Hoy y en la emisión de Uncable.

