Carmen Villalobos presumió su gran hermosura con el vestido cuto ut más chic

Carmen Villalobos fue nuevamente convocada el pasado 25 de abril para volver con todas las fuerzas a la pantalla chica. Después de haber tenido un éxito rotundo con las series “Hasta que la plata nos separe”, “Café con aroma de mujer” y “Sin senos no hay paraíso”, la celebridad colombiana ha dejado atrás la actuación para desenvolverse como conductora de TV.

Si ves su Instagram, la colombiana no para de subir material de su segunda temporada en “Top Chef VIP”, el reality de cocina que la consagra como conductora. Tras varios meses de espera y grandes expectativas, finalmente, sus fanáticos se han visto maravillados por ver esta nueva faceta de la modelo de 39 años.

Carmen Villalobos. Fuente: Instagram @cvillaloboss

Carmen Villalobos modela un vestido muy chic

En ese marco es que Carmen Villalobos ha estado hablando de “Top Chef VIP” todo el tiempo, en todos lados. Mucho más, por supuesto, en sus redes sociales donde no solo va contado lo que pasa en el certamen sino, se deja ver con unos outfis increíbles donde muestra porque es considerando un mujer elegante.

En Instagram principalmente, la colombiana suele compartir con sus casi 22 millones de seguidores cada detalle de la grabación, como también, algunos adelantos. En esta oportunidad subió un video donde se la puede ver con un vestido cuto ut de color rosado que deja ver la gran figura que tiene.

Es que Carmen Villalobos no solo ha logrado cautivar con su actuación y carisma a todos los mexicanos, ella da catedra de estilo y tendencia lo que la hace una gran influencer. Un gran ejemplo es este look que ha usado ya que no solo es un diseño de vestido que se viene con todo en este verano 2023 sino también, es uno de los colores que no pueden faltar.

