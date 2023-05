"Verdaderamente perturbadora", así catalogaron los críticos a esta película de terror que puedes ver en Netflix

El cine tiene la asombrosa capacidad de generar en las personas un sinfín de emociones y experiencias, ahora estas se encuentran al alcance de un control remoto o un clic y desde la comodidad del hogar de las personas, esto gracias a la era del streaming. Si eres de las personas que están buscando una buena producción para disfrutar este fin de semana a través de plataformas como Netflix, a continuación te brindamos una excelente opción que sin duda te congelará los huesos, pues se trata de un filme de horror.

Las producciones de terror pueden brindar un tipo de emoción intensa y emocionante que es difícil de encontrar en otros géneros. Para algunas personas, enfrentar ese miedo es emocionante y puede generar una sensación de satisfacción al superar el miedo y un largometraje que precisamente genera estas sensaciones es "Hereditary"

Una película que no te dejará dormir

“Hereditary”, o por su título en español “El legado del diablo”, es una producción que ha generado pesadillas con una niña tétrica con una sudadera naranja. De acuerdo a la página Broadband Choices, misma que cada año lanza su lista del “Science of Scare”, ésta es una de las películas más aterradoras de la historia.

Muy al estilo de The Witch o It Follows, el suspenso es sumamente psicológico en ésta película, misma que nos muestra las cosas extrañas que comienzan a suceder en casa de los Graham tras la muerte de la abuela y matriarca.

Este largometraje sigue la historia de la familia Graham, que comienza a experimentar eventos aterradores después de la muerte de Ellen. La hija mayor de la familia, Annie, interpretada por Toni Collette, se encuentra lidiando con el dolor de la pérdida mientras intenta mantener unida a su familia.

A medida que los secretos oscuros de la abuela salen a la luz, la familia se ve atrapada en una serie de sucesos sobrenaturales y horrores inimaginables que amenazan con destruirlos por completo.

