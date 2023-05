“Pueden pensar lo que sea”: Laura G confiesa por qué “esconde” su matrimonio en redes sociales

Pese a que Laura G está casada desde hace más de seis años, las fotos junto a su pareja en redes sociales son muy poco frecuentes, por lo que, al ser cuestionada sobre el tema, la conductora de “Venga la Alegría” fue clara y dejó boquiabiertos a todos sus fans con su respuesta.

Este tema salió a flote debido a que Laura G realizó una dinámica en su perfil de Instagram en la que se mostró dispuesta a responder cinco preguntas realizadas por sus fans y una de los cuestionamientos que más furor causó fue en el que se le pedía revelar el motivo por el que casi no tenía fotos en la aplicación de la camarita en las que apareciera besándose con su esposo, el productor y director argentino, Nazareno Pérez Brancatto, con quien procreó a sus hijos, Lisa y Lucio.

Cuando llegó el momento de responder, Laura G se grabó desde su camioneta para dar una explicación de viva voz y aseguró que el motivo por el que no tiene fotos “cariñosas” con su esposo es porque el argentino casi no utiliza redes sociales, por lo que no tiene sentido publicarlas si no las va a ver, además, señaló que si algo ha aprendido durante su matrimonio es que las muestras de afecto se realizan en persona y aunque dejó en claro que dicha situación no significa que no lo quiera o que existan problemas, también aseguró que la gente puede pensar lo que quiera, pues no le importa el ‘qué dirán’.

“Porque cuando nos besamos solo nos besamos y no nos tomamos fotos besándonos, pero también siento que existe esta cultura de ‘si no subes fotos besándote o si no dedicas mensajes kilométricos de amor a tu pareja no lo amas, pero cada quien puede pensar lo que quiera, lo cierto es que a mi esposo no le gustan las redes, no se mete y él me ha enseñado que si le quiero decir algo se lo diga en persona, entonces, a veces publico algo, a veces no, pero es que no lo ve, entonces ¿para qué?” fueron las palabras de Laura G, quien ya no habló más sobre el tema.

Cabe mencionar que algunas otras preguntas que tuvieron una gran repercusión fueron referentes a su físico pues le cuestionaron cuál es la parte del cuerpo que menos le gustaba y la conductora aseguró que hace tiempo estaba inconforme con sus brazos, pero afortunadamente ya pasó esa etapa y enfatizó que actualmente se encuentra más que feliz con su físico.

Por otra parte, los fans de Laura G también la cuestionaron sobre su “agresividad” con sus compañeros de “Venga la Alegría” y la presentadora señaló que no se considera una persona agresiva, aunque reconoció que se lleva muy pesado y mencionó que por eso recibe el mismo trato, pero debido a ello “se aguanta”.

SIGUE LEYENDO:

En mini short y medias de red, Mariazel marca la tendencia para despedir la primavera

“Hazme un hijo”: Cristian de la Fuente sufre acoso en pleno escenario, intervino seguridad

La esposa de Eduardo Videgaray rompe Instagram con impactante foto al natural

A lo “Baywatch”, Yanet García marca la tendencia playera con traje de baño completo