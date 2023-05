África Zavala se llevó todas las miradas con minivestido ideal para resaltar sus piernas perfectas

África Zavala se ha convertido en una de las favoritas de la audiencia mexicana, tanto por su talento como por su belleza, además de que tiene una carrera muy larga que le ha permitido demostrar de lo que es capaz. Constantemente se vuelve tendencia ya que también suele subir muchas cosas a sus redes sociales.

África, que luce radiante a los 37 años, motivos por los que hay comentarios recurrentes en sus redes sociales apuntando a que no parece de su edad, no desperdicia cada aparición en la web para dejar claro que la edad es solo un número y que, en su caso, no le afecta en lo más mínimo.

África Zavala posando. Fuente: Instagram

La actriz de "El Señor de los Cielos", es una de las celebridades de la televisión que se ha actualizado y comenzado a subir contenido a sus plataformas digitales, sobre todo en TikTok, en donde actualmente tiene millones de seguidores que no la dejan de halagar. A pesar de que poco a poco tiene más popularidad, se ha ganado algunos "haters.

De perfil y muy coqueta, África Zavala subió las temperaturas

Si bien es un poco criticada, África Zavala que no le faltan los apoyos de parte de los internautas que le realzan su autoestima en cada posteo que realiza, como ocurrió en su publicación más reciente que hizo alucinar a sus fieles.

África Zavala posando. Fuente: Instagram

La apuesta de moda a África Zavala se trata de un coqueto vestido con mangas y cuello de tortuga, muy elastizado que le dieron a la actriz la posibilidad de lucir su cuerpazo de perfil, con una mirada penetrante que le brindó más de 20 mil likes por parte de sus admiradores que también se hicieron presentes en los comentarios.

SIGUE LEYENDO:

África Zavala contesta a sus haters y luce hermosa

África Zavala luce maquillaje elegante perfecto para las pieles canela, así puedes recrearlo