"No está al 100": Yolanda Andrade preocupa a Consuelo Duval, pero confía en su recuperación

Después de que Yolanda Andrade pasara alrededor de un mes fuera de las cámaras debido a su delicado estado de salud, su amiga Consuelo Duval compartió con los medios de comunicación que la conductora "no está al 100" y que está preocupada por ella, sin embargo, confía en que se recuperará próximamente, ya que está recibiendo los cuidados pertinentes. Las declaraciones de la comediante animan a los seguidores de la presentadora, pues en los últimos días no ha compartido ninguna actualización de cómo sigue.

La conductora de "Netas Divinas" fue entrevistada en el foro de grabación de la serie "Tal para Cual", en donde además de hablar de este proyecto, también se animó a dar detalles de su pelea con Federica Quijano, a quien recientemente le ofreció disculpas públicas, así como del estado de salud de su amiga Yolanda Andrade, con la que tiene una relación muy cercana desde hace varios años, pues la apoyó en los momentos más difíciles de su vida.

Consuelo Duval está preocupada por Yolanda Andrade

En un encuentro con la prensa, los reporteros le preguntaron sobre el estado de salud de su excompañera en el programa de Unicable, al respecto, la actriz y comediante admitió que Yolanda no se encuentra bien, sin embargo, se está recuperando y confía que pronto saldrá de esta situación. "No está al 100. Como amiga, como hermana, como el ser que más me ayudó en los momentos más dolorosos de mi vida, que estuvo ahí para darme la mano (...). Les digo que yo le pido a dios con todas las fuerzas de mi alma que ya me la cure".

Duval, de 54 años, indicó que además de la parte física, Yolanda Andrade también tiene "enferma el alma" debido a todo los comentarios que recibe en sus redes sociales. "Ella es hipersensible entonces ella los lee (los mensajes) y te enferman el corazón y te ponen triste. Independiente que sí, hay una cosa científica que tiene en la cabeza, que algo está pasando, pero pronto se va a curar y yo la voy a tener a mi lado siempre", destacó la actriz que interpreta a "Nacaranda".

La comediante también detalló que la mamá de Andrade, Rafaela Gómez, también conocida como “Mamalita”, viajó a la Ciudad de México para cuidarla y estar pendiente de ella durante su enfermedad, de la cual no ha querido hablar mucho. "Ya llegó Mamalita, ya le está preparando tés, le está sobando sus pies... yo creo que no hay nada que una mamá no pueda curar, entonces su mamá la va a curar", dijo Consuelo, quien se mostró confiada en la recuperación de la conductora de "Montse & Joe".

Yolanda Andrade no ha podido regresar a trabajar Foto: Especial

El pasado 17 de abril, Yolanda Andrade fue hospitalizada después de presentar vómitos y diarrea, acompañados de un sangrado grave. Los médicos le hicieron diferentes estudios, que revelaron que el problema venía del colon. “Había la presencia de algo en el colon, pero ya me lo quitaron y gracias a Dios me siento muy bien. Tengo un asunto en la cabeza, pero aún están revisando”. dijo a Tv Notas la conductora, que después salió de la clínica.

