Frente al espejo, Laura G impone moda para el gym con mini short y top de licra

Además de ser una de las conductoras más reconocidas de toda la televisión mexicana, Laura G también ha logrado destacar por su desarrollado sentido de la moda y para probar este punto únicamente es necesario echarle un vistazo a la última publicación que realizó a través de su perfil oficial de Instagram pues resulta que la querida conductora de “Venga la Alegría” derrochó estilo desde el gimnasio con un espectacular outfit sport con el que marcó la tendencia para el resto de la temporada de calor.

Como se mencionó antes, fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Laura G realizó la publicación en cuestión, con la cual, además de marcar la tendencia en moda para el gym también presumió lo disciplinada que es cuando se trata del cuidado de su figura pues hace apenas unas horas dejó ver que abusó de los postres durante una reunión a la que asistió, por lo que su sesión de ejercicio tendría que ser más intensa para no perder la línea.

Laura G demostró que no teme mostrar su rostro al natural y le llovieron halagos. Foto: IG: lauragii

Para esta postal, Laura G posó frente a un espejo ubicado en el gimnasio donde todas las mañanas acude a ejercitarse y lo primero que causó impacto entre sus fans fue que se mostró sin una sola gota de maquillaje en el rostro, lo cual, dejó en evidencia que su belleza es completamente natural, por lo que la también periodista de espectáculos provocó más de un suspiro.

En cuanto el outfit con el que Laura G marcó la tendencia en moda sport para el gimnasio se trataba de un ajustado crop top de licra en color negro, el cual, se sujetaba con delgadas tiras, además, estaba utilizando un ceñido short de talle alto también confeccionado con licra y dicha penda resultó ser ideal para la temporada debido a que puede mantenerse mucho más fresca que con un pants o leggins y para complementar calzó un par de tenis negros que combinaron a la perfección con el resto de su outfit.

Pese a que Laura G difundió la fotografía en cuestión a través de sus historias, sus fans se encargaron de replicar esta fotografía en otras plataformas y en páginas dedicadas a seguir su carrera y a admirar su belleza donde los halagos no se hicieron esperar para la conductora de “Venga la Alegría”.

Laura G es acusada de promover el bullying

Pese a ser una de las conductoras más queridas y reconocidas de la televisión mexicana, Laura G también tiene una faceta sumamente polémica pues ha estado involucrada en distintos escándalos a lo largo de su carrera, prueba de ello es que hace apenas unos días, la exacadémica y también conductora, Jolette, la acusó de ser promotora del bullying.

Jolette señaló a Laura G de promover el bullying en su contra. Foto: Especial

En su denuncia realizada en redes sociales, Jolette señaló que Laura G la ridiculizó en pleno programa en vivo usando un audio de una de sus interpretaciones realizadas en “La Academia” hace más de 15 años, la cual, evidentemente no fue la mejor, no obstante, señaló que esta no es la primera vez que se burla de ella, por lo que harta de este bullying, la académica le recordó “El Cabañazo”, el escándalo más grande en la carrera de la conductora, quien hasta ahora no ha emitido ninguna declaración al respecto.

